SIDA: Empoderate, “Conoce tu estado”

“Conoce tu estado” es el lema de este año para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el Sida, en su trigésimo aniversario.

Precisamente con ese objetivo, “el lunes 3 de diciembre, junto con la Casa de la Juventud y la AHF, una ONG internacional, la Secretaría de Salud realizará una jornada de concienciación”, comentó la doctora Sofía Cagnone.

De 9 a 12, “vamos a tener tres puntos centrales, donde habrá gacebos, para que las personas tengan acceso a los testeos, a una consejería, a preservativos. Estarán ubicados en la terminal de ómnibus, en el hospital municipal y en el centro de salud de Colinas”, precisó.

La profesional explicó que “es importante hacerse los testeos, como control, porque el HIV es una enfermedad que puede estar muchos años silente. Se estima que hay 30 millones de personas infectadas en el mundo con esta patología, de las cuales un 30 por ciento ignora su condición”. De hecho, “hasta que no afecta el sistema inmunitario, y no aparecen las enfermedades oportunistas, muchas veces la gente no sabe que tiene el virus en sangre y puede transmitirlo”.

Cabe destacar que “es una patología que tiene tratamiento efectivo; con seguimiento se puede llevar una vida relativamente normal”.

En tal sentido, Cagnone admitió: “Estamos tratando de sacarle el estigma a esta enfermedad”; en tanto con los cuidados adecuados, “tiene una tasa de contagio baja”. Apuntó que se transmite “frecuentemente por el uso de jeringas intravenosas compartidas y por mantener relaciones sexuales sin preservativos; y en el caso de las embarazadas infectan a su bebé por vía vaginal o lactancia”.

Por último, advirtió que “tenemos disponibles los test rápidos de forma diaria en el hospital; los profesionales médicos hacen mucha consejería sobre la importancia de los testeos. Mucha gente que viene de manera independiente a consultar por estos temas; así que estamos tratando de que se tome conciencia”.

La información es poder, y en este caso resulta imprescindible para que las personas tengan capacidad de decisión en relación a la prevención del HIV, a fin de protegerse a sí mismas y a sus seres queridos.