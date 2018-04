Día a día

Sesión especial: Avanzan con la expropiación de terrenos de Aerosilla

Publicado: por en la edición Día a día

Pasado el mediodía, el Concejo de Representantes aprobó el proyecto de expropiación de 33 hectáreas pertenecientes al Complejo Aerosilla, incluyendo el salón de fiestas y eventos Amathea, que no está habilitado.

Durante un extenso debate, el concejal Marcelo Cuevas aseveró que “la montaña no tiene precio” y que se trabajó más de 60 días en tratar de encontrar un consenso positivo. Recordó la “campaña difamatoria con información falaz, atentando contra el turismo” por parte de Aerosilla, y explicó que existe un fondo específico destinado a la expropiación del faldeo montañoso; “por eso apoyé desde un primer momento este proyecto, y creo que es el camino correcto”. Finalmente, afirmó que “la instancia de diálogo para llegar a un acuerdo se agotó. El Estado tiene la obligación de defender los derechos de todos y no de unos pocos”.

Por su parte, la concejala Natalia Lenci expresó su acuerdo con la expropiación de la montaña; pero advirtió sobre la falta de información, y que en lugar de los 5 u 8 millones de pesos tasados por el Municipio, la compra de estos espacios saldría 4.176.000 pesos. Se preguntó: “¿Qué sentido tiene expropiar un salón construido ilegalmente y que vale aproximadamente la mitad del costo total?”. Además indicó la falta de sanciones a quien aprobó los planos del espacio ilegalmente.

En tanto Gustavo Molina señaló que hace más de seis años que no existe una solo acta sobre la ilegalidad del salón, e indicó que “no se tiene en cuenta la negociación porque ya tomaron la decisión de expropiar”, en tal sentido, cuestionó la premisa de que “el diálogo está agotado” por parte del oficialismo en este caso o en otros como el de la Coopi, “cuando el diálogo recién empieza”.

Al hacer uso de la palabra, Walter Gispert puntualizó que “solo 8 metros, sobre 760 están en AP1. Estoy en contra de expropiar el salón” porque “además no se va a poder usar y va a seguir en juicio”, y argumentó que, en su lugar, “se podrían expropiar las veredas de la calle Cárcano”. El edil se pregunta “¿para qué quieren el salón? La montaña se puede expropiar por mucha menos plata”.

Omar Ruiz, siguiendo lo dicho por Molina, indicó: “Creo que el diálogo no está agotado y están faltando argumentos, razones”. Reconoce que “Aerosilla ha aportado muchísimo a esta ciudad” y se cuestiona “¿para qué pagar algo que iba a ser parte de una donación, y en donde podíamos compartir el salón en cuestión tres veces por año?”. También inquirió: “¿De qué protección me están hablando, si ya está todo protegido? Por eso el empresario no tiene problema en donar las hectáreas, porque no puede hacer nada en ellas”.

A final de este debate, el proyecto de expropiación fue aprobado por siete a cinco. Votaron a favor los oficialistas Alejandra Roldán, Carla Livelli, Mirtha Alessio, Soledad Zacarías y Hugo Bustos; Marcelo Cuevas (PRO) y Laura Orce (UPC). Mientras que se opusieron Natalia Lenci (UCR), Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira (Frente Cívico) y Omar Ruiz (GEN).

Darío Spadafore