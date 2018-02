Día a día

Servicio de agua: “¿Cómo lo van a prestar, si no tienen empleados?”

Publicado:

La pregunta del título, corresponde al abogado de la Coopi, Miguel Rodríguez Villafañe, quien -al igual que directivos y empleados de la entidad- insiste que el Concejo de Representantes es el organismo que debe actuar para dirimir un conflicto que atañe a un servicio fundamental, reconocido como tal en la Carta Orgánica, donde, además, se especifica que la prestadora debe ser una cooperativa.

A su criterio: “Esto se tiene que hacer en una audiencia especial del Concejo de Representante, con una mayoría de ocho votos que el Intendente no los tiene. Luego, una audiencia pública para que la sociedad toda se exprese”.

Para el letrado, este accionar es un mero “capricho político que en un momento iba a dejar 240 personas en la calle”; asimismo, invitó al intendente Esteban Avilés y su asesor Juan Villa, “para el día que quieran y donde quieran nos juntemos a intercambiar argumentos serios, para que la sociedad sepa cuál es la necesidad de esta removida a la cual están queriendo hacer víctima tanto a la Cooperativa como a la comunidad de Carlos Paz. Creo que eso es de una debilidad institucional tremenda y tiene que haber responsabilidad política”.

Hizo hincapié en las condiciones laborales de los operarios: “Estamos viviendo un momento en un país en donde el desempleo es el máximo cáncer, pregunto, ¿cuál es la necesidad de dejar en la calle a 240 empleados que están cobrando sueldos dignos, y a su vez se los están pagando adecuadamente? ¿Cuál es la necesidad de complicar la situación de la Municipalidad que tiene 1300 empleados de los cuales 300 están en situación muy inferior a los sueldos que tiene la Cooperativa? En el hipotético caso que tomen el servicio, ¿cómo lo van a prestar, si no tienen empleados? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo social? Porque en otra instancia, lo que hay que buscar es justicia, igualdad y equidad; pero fundamentalmente bien común”.

-Ante la preocupación que se plantea por la incertidumbre de los trabajadores, el doctor Villa planteó que en el Ministerio están anotados 150 trabajadores, no los que menciona la Cooperativa que serían un poco más de 300 y también dijo que se va hacer cargo el Municipio de respetar las categorías, sueldos y demás…

“Esto sería bueno que se lo preguntaran al representante del SIPOS. Pero es una hipocresía social. Yo pregunto, ¿dónde está la ordenanza para asumir esos empleados? ¿Dónde están las partidas? Es una sumatoria de mentiras que vuelvo a repetir, en una democracia, la clave es la transparencia y vuelvo a insistir, desafío al abogado y al Intendente donde quieran, a que den razones que la sociedad pueda entender plausibles para tomar esta medida. ¿Por qué no permiten que la sociedad se exprese en audiencias públicas y veamos qué es lo mejor para Carlos Paz?”.

-Si el Municipio se presenta a tomar el servicio, ¿qué se va hacer?

“Por supuesto le vamos a decir que no cabe. Además, no pueden venir por la fuerza pública porque el fallo está recurrido ante la Corte. Es decir, técnicamente ellos pueden pretender tomarlo; pero nosotros le vamos a decir que no. No pueden entrar pateando puertas ni con la fuerza pública, porque eso no existe.

“Hay un momento en que uno piensa que acá hay una cuestión psicológica de diván, porque el abuelo del Intendente creó la Cooperativa; la madre dice que hay que defender la Cooperativa y él viene y la mata. La verdad es que el problema es casi de una constelación familiar para analizar psicológicamente, porque realmente no se entiende cuál es el objetivo de fondo”.