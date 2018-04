Día a día

Señal de “Pare”: tan fácil de leer y tan difícil de obedecer

Un inspector de tránsito advirtió que el cartel de “Pare” se asimila a un semáforo que está en rojo, y es obligación del que circula por esa vía detenerse; quedando eliminado cualquier tipo de prioridad.

Se ubica donde es necesario controlar el flujo vehicular para evitar choques o atropellos cerca de una intersección vial. Deberían acatarla conductores de autos, motos, bicicletas o cualquier otro vehículo a ruedas.

No se perdería mucho tiempo, solo el que lleva frenar, mirar hacia ambos lados, y continuar la marcha.

Nada del otro mundo… Pero en Argentina en general, y en Villa Carlos Paz en particular, vivimos en el planeta “qué me importa”.