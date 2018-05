Día a día

Se viene el frío y hay que calefaccionar… El cómo es la cuestión…

Para los hogares que carecen de gas natural, el invierno tiene un significado muy distinto. Si bien es sabido que el gas natural se está extendiendo por la zona sur de nuestra geografía, muchos hogares aún no acceden al suministro.

Básicamente hay tres formas: gas (envasado o natural), electricidad y combustión de leña. Si sacamos de la ecuación el gas natural, solo nos queda el envasado, la electricidad y la leña. En una pequeña recorrida por un barrio sin red de gas, los vecinos coincidieron en un 60 por ciento en utilizar electricidad, a riesgo de encontrarse con una boleta de luz bastante alta a fin de mes.

Quienes optaron por gas envasado, usan preferentemente garrafas de 10 y 15 kilos (300 y 450 pesos, respectivamente) dotadas de pantallas que encienden temprano a la mañana y luego apagan hasta que a la noche vuelven a encender para apagar al irse a dormir. Melina, vecina de Playas de Oro, dijo: “Tengo prácticamente la garrafita todo el día en el ambiente que más usamos. Me dura una semana, ya que tengo un niño pequeño y no puedo dejar que pase frío; es un gasto que ya lo cuento como fijo”.

Jorge, de Solares de las Ensenadas, comentó que tiene un calefactor chico conectado a un tubo de 45 kilos (1200 pesos). “Me sirve porque cierro los ambientes que no uso, de esta manera optimizo un poco. El invierno es duro; pero tampoco es tan largo”.

En cuanto a la electricidad, la estrella es el aire acondicionado frío-calor (entre 12.000 y 23.000 pesos, entre 2500 y 6500w de consumo respect); aunque supone una inversión considerable, ofrece una buena calefacción según los metros cuadrados y la disposición de la casa en cuestión. Un equipo grande puede aclimatar tres ambientes a cambio de un consumo generoso que habrá que cubrir en la boleta de Epec.

La combustión de leña es otra alternativa, y muchas casas de barrios alejados ya vienen con un hogar de leña construido; otras instalan salamandras y deben hacer cálculos finos en consumo y gasto, los 100 kilos de Quebracho blanco (el más recomendado) ronda los 350 pesos, y su duración está en función con el tamaño de la salamandra y el uso.

De todos modos, siempre se deben considerar algunas maniobras que podemos realizar en casa para no dejar escapar el calor: aislar bien las aberturas; tener en cuenta que el suelo en invierno baja 10 grados de temperatura, por lo que se puede recurrir a alfombras para recuperar calor; si se pudiera, pintar los ambientes con colores no tan claros, eso retiene unos grados más.

El invierno es una estación bellísima e inevitable, y los que no tienen gas natural suelen verlo como una amenaza. Se recomienda no perder la cabeza, asesorarse con los que saben y hacer cuentas claras a la hora de pensar en un sistema de calefacción.

Gustavo Gal