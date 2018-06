Día a día

Se realizó un nuevo Pleno de Gobierno

Tal como lo establece la Carta Orgánica municipal, hoy se realizó un nuevo pleno de gobierno que reunió a diferentes funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo de nuestra ciudad.

Previo a la reunión, la presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra Roldán explicó que el temario incluía aproximadamente veinte puntos; cinco de ellos propuestos por el Departamento Ejecutivo y los otros quince propuestos por la concejala Laura Orce, del bloque de la minoría.

“Se abordan diferentes temáticas, con el objetivo de intercambiar información y coordinar acciones de gobierno. Entre estas, está el plan de abordaje del lago San Roque, el polideportivo de Santa Rita, las obras en la ruta nacional 38; el informe de todas las gestiones que se hicieron desde Desarrollo Social y Educación en relación a los planes Aurora y las escuelas PROA”, por mencionar algunos.

Roldán destacó la voluntad de la concejala opositora Orce de exponer sus inquietudes; como así también la ausencia de planteos formulados por el resto de la oposición.

El intendente Esteban Avilés, por su parte, agregó que se trataría no solamente el tema del gas natural en las zonas donde ya se está avanzando, sino como sugirió la concejala Orce, “la estrategia de llevar gas a la zona de Villa del Lago”.

Y cargó fuerte contra la oposición que no presentó puntos a tratar: “Aquellos que legitiman la corrupción, las ilegalidades, las situaciones graves de servicios (…) son los que no participan en el pleno. Le dan vuelta la cara no solamente al gobierno, sino a los vecinos, a la Carta Orgánica; siendo que algunos de ellos fueron los que escribieron el articulado”.

El mandatario concluyó su crítica indicando que “lo más importante en políticas públicas es que los cargos no nos cambien, que cuando está distorsionado lo conceptual, lo ideológico, lo económico, cuando hay un trasvasamiento de intereses personales y no de los vecinos, estos son los resultados: estos concejales que no están a la altura de la oposición. Necesitamos una oposición constructiva en Carlos Paz que nos acompañe y nos diga cuáles son los errores; pero siempre en pos y en beneficio de la sociedad”.

Darío Spadafore