Día a día

Se presentó “Estado natural”

Publicado: por en la edición Día a día

Esta mañana, en los Arcos Municipales se inauguró la muestra del artista plástico Miguel Gatti. La técnica utilizada es “action painting, y la corriente es expresionismo abstracto”, puntualizó el autor. “Llevó un tiempo considerable, porque es fácil darle forma; pero después hay que darle el fondo para que haya una cierta armonía en cada obra”, agregó.

Para Gatti, la inspiración no existe: “La forma es un estado natural, de ahí el nombre de la muestra; es un estado de ánimo que decís, bueno, hoy pinto. La inspiración para mí es un ‘chamullo’ de los pintores viejos”. Sin embargo, admite que en su quehacer ha influido Jackson Pollock y la corriente de los años 50.

La exposición se compone de once obras, mismas que se vieron durante la temporada estival en el ingreso al Teatro Del Lago. “Vendría a ser como una retrospectiva, porque fui invitado por la Municipalidad”, acotó.

En este sentido, se manifestó muy conforme con los ámbitos habilitados para exhibiciones, “en particular este, porque por los Arcos diariamente deben transitar miles de personas y eso nos favorece. Estoy muy agradecido a la gestión de Daniel Grana y Ricardo Pereyra que se han preocupado en conseguir diferentes espacios para los artistas. Cada vez hay más, porque los hoteles y confiterías, después de mucho luchar, están entendiendo que hay que darles espacio a todos los pintores. En el lobby del hotel Eleton hay obras de la artista María Luz Estilo, y en El Cid hay otros artistas también. Y eso es sumamente gratificante”, concluyó.