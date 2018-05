Día a día

¿Se fuma en los espacios públicos?

El Bamba decidió hacer un relevamiento por distintos lugares de transito público del centro de nuestra ciudad, para averiguar cómo es el comportamiento de los fumadores, respecto de ciertas restricciones que se han ido imponiendo en los últimos tiempos.

Cabe acotar que, en nuestro país, la lucha antitabaco tuvo un fuerte impacto, con la ley nacional 26687, promulgada el 14 de junio de 2011, la cual establece la “prohibición de fumar en todos los espacios cerrados de uso público o privado, incluyendo casinos y bingos, boliches, bares y restaurantes, teatros, museos y bibliotecas, transporte público y estadios cubiertos. Queda expresamente prohibido fumar en lugares de trabajo -tanto públicos como privados-. Solo quedarán exceptuados de esa prohibición los patios, terrazas, balcones y demás áreas al aire libre de los espacios destinados al acceso de público, excepto en las escuelas y servicios de salud donde tampoco se podrá fumar en los patios”.

La ley también multa fuertemente a quienes hagan publicidad en medios de comunicación o a tabacaleras que no incluyan imágenes en contra del producto, o la venta de sueltos en establecimientos menores.

Según los especialistas, lo que más alentó a la baja del consumo es la cuestión arancelaria, lo que aumentó considerablemente el precio de la etiqueta al consumidor final. El resultado de esta movida fue bastante prometedor; entre 2009 y 2013 bajó el consumo en los lugares de trabajo de un 34 a un 25 por ciento; en bares y restaurantes se redujo del 47 al 23 por ciento en el mismo período. La exposición al humo de tabaco ajeno descendió del 42,8 por ciento en 2005 al 36 por ciento en 2013.

Es que los datos de la realidad son alarmantes: En Argentina cada año mueren 44 mil personas por enfermedades asociadas al tabaquismo que podrían ser evitadas. Según datos de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), el 25 por ciento de la población adulta fuma tabaco, lo que representa una de las tasas más altas de la región. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud Escolar (EMSE) alerta que, en promedio, los niños y niñas comienzan a fumar a los 12 años, y que uno de cada cinco jóvenes de 13 a 15 años fuma. Se estima que los gastos sanitarios destinados a atender las enfermedades que provoca el consumo de tabaco superan los 30 mil millones de pesos; alrededor de un 12 por ciento del gasto sanitario total.

En nuestra ciudad, la mayoría de los bares y restaurantes tienen mesas afuera y, según sus encargados, “los que quieren fumar que vayan afuera; es fácil y nadie tiene problemas: adentro los que no fuman, y afuera los que quieren disfrutar el paisaje y los que quieren fumar”. Muchos admitieron que esta situación es una ventaja porque los exime de separar por secciones el interior del local. “Eso ya fue -acotó un mozo-; ahora, adentro no se fuma, te guste o no te guste. Y por acá se cumple a rajatabla”

Los bares o lugares de comida más chicos (que no tienen mesas afuera), no permiten fumadores, y la medida es taxativa. En las galerías de nuestra ciudad, muchos entran fumando; si bien se considera un lugar cerrado, muchas de ellas todavía tienen lugares donde apagar un cigarrillo, como una especie de “legado de otros tiempos”.

“Se sabe que dentro de las galerías no se debe fumar; incluso hay unas calcomanías que lo advierten en las entradas; pero vemos mucha gente que pasa fumando; los empleados de los locales salen del negocio y prenden un cigarrillo. Nunca vimos que se llamara la atención a alguien”, comentó un locatario de galería La Strada.

En el Día Mundial sin Tabaco -que este año se relaciona con las cardiopatías-, advertimos que la lucha contra el tabaquismo sigue, y el Estado debe ser inflexible a la hora de aplicar medidas preventivas y correctivas; pero también el ciudadano común debe asumir la responsabilidad que le compete.

