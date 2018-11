Día a día

Se entregó subsidio a otro deportista

Publicado: por en la edición Día a día

Esta mañana, el secretario de Turismo y Deportes Sebastián Boldrini, hizo entrega de un apoyo económico al atleta Pablo Gasparini, quien se desempeña en la disciplina trail running.

“Pablo es un deportista que nos representa muy bien en competencias locales y regionales, tiene una trayectoria con un crecimiento y una proyección deportiva importante; por eso creemos oportuno darle este apoyo, tal como lo venimos haciendo con los diferentes deportistas que están representando a la ciudad ya sea nivel provincial, nacional e internacional”, explicó el funcionario.

Puntualmente, “Pablo, que se destaca en maratón de montaña, viene creciendo junto con la disciplina. Creo que hoy competir cada vez se pone más difícil dada la situación económica, entre viajes, inscripciones, hospedaje e indumentaria; y un pequeño apoyo hace que los deportistas puedan seguir la competencia y afrontar los gastos que tienen”, completó Boldrini.

Por su parte, en la conferencia de prensa, Gasparini reseñó lo realizado en el 2018 y adelantó futuras competencias: “Este año hice dos carreras, la verdad es que entreno mucho; pero compito poco porque me gusta intervenir en competencias que realmente me atraigan. De las dos que hice, una fue en La Cumbrecita, North Face, donde me fue muy bien, porque más allá del resultado, valoro el cómo me sentí, y fue increíble. La última carrera se hizo en el Uritorco, fueron 50 kilómetros en montaña y también me sentí muy bien, alcancé muy buenos resultados. La próxima semana voy a correr en Huerta Grande y luego empezaré a prepararme de cara a `Cuatro refugios´, una competencia que se hace a principio de año. Sería una de las carreras más típicas en trail running”.

El joven cubrió el tramo de 50 kilómetros en cinco horas, “parece mucho; sin embargo, uno va preparado tanto física como psicológicamente porque llega un momento en que el cuerpo siente que no puede más; pero ahí es donde la cabeza empieza a jugar”.

Con respecto a sus aspiraciones, confesó: “La carrera típica argentina era uno de mis objetivos, tuve que mandar mi currículum porque solo aceptaban a 120 corredores, y por suerte me aceptaron. Después, en Europa está muy avanzado el trail running, tienen la Mont Blanc para la cual hay que juntar puntos y dinero, sobre todo; pero creo que sería posible intervenir en unos dos años”.

Finalmente, agradeció la colaboración de la Municipalidad: “Esta ayuda económica es necesaria, un par de zapatillas puede llegar a costar cinco mil pesos, y cualquier aporte que se reciba siempre es bienvenido. Que el Estado brinde estos apoyos, más teniendo en cuenta la situación del país, es muy bueno, porque impulsan a seguir”.

Darío Spadafore