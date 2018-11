Día a día

Se abre “La Fábrica”…

Publicado: por en la edición Día a día

El espacio donde funcionaba la exfábrica textil abre sus inscripciones a los distintos cursos de oficios gratuitos, y en donde próximamente habrá nuevas actividades culturales.

El coordinador de la Oficina de Empleo, Juan Teruel, se manifestó contento por “tener a disposición varias ofertas para los vecinos de la ciudad”; y detalló: “Las primeras ofertas son de soladura, electricidad, ventas, maquillaje, marketing digital y redes sociales, y diseño gráfico”.

Habida cuenta la época del año, “la idea es interactuar con los vecinos para saber cuáles son los deseos, las necesidades y las demandas respecto a la formación, tanto en cultura como en oficios para que la gente se apropie de este lugar y sea en beneficio de todos”, admitió.

Por su parte, Yamila Sosa, coordinadora de La Fábrica, indicó que, por el momento, se dictarán cursos cortos, con una duración de un mes y medio. Los mismos están destinados al público en general ya que, “si bien La Fábrica tiene su fuerte en el área de juventud, no queremos dejar afuera a la población adulta, por lo que están todos invitados; estamos trabajando para que se integren todas las edades”.

Los interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo (Liniers 50) para preinscribirse, y también pueden anotarse directamente en La Fábrica (Uspallata y Brasil) de lunes a viernes, de 8 a 20. “El único requisito es anotarse personalmente, no puede mandar a otra, o hacerlo vía teléfono, para no encontrarnos con un número abultado de inscriptos y que después sean pocos los que participen. De esta manera, se crea un compromiso con el aprendiz, para no quitarle lugar a otro”, señaló Sosa.

Finalmente, adelantó que el próximo año se organizará “una grilla mucho más sustancial, donde se agregarían cursos de idiomas, por ejemplo; e incluso está pensado firmar un convenio con otras instituciones y gestionar certificaciones provinciales o nacionales, que les otorguen una validez más importante a estos cursos”.

Darío Spadafore