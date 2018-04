Día a día

Santa Rita del Lago: ¡Una loma de burro, por favor!

Ana Jara, en representación de los vecinos de calle Gobernador Ferreyra, en el sector comprendido entre Gustavo Becquer y Capitán Bustos, se presentó en la Defensoría del Pueblo, para solicitar “una lomada, porque esa cuadra quedó de doble mano, y transitan colectivos de doble porte; camiones y contenedores. Además, toman mucha velocidad y no frenan hasta Capitán Bustos”.

La mujer comentó que “ha habido muchas mascotas muertas, y tenemos miedo por los niños y los mayores que cruzan porque los autos no frenan; incluso para una persona adulta es difícil”.

Si bien la demanda fue planteada en la Municipalidad, “primero nos dijeron que no tenían partida, después que tenían que hacer todo un relevamiento; después que sí, que lo iban a hacer, pero ya pasó más de un año. Entonces decidimos presentarnos en la Defensoría del Pueblo para ver si nos hacían la lomada lo antes posible. No queremos esperar que alguien sea atropellado”.

Los residentes habían sugerido hacerse cargo del costo; pero tampoco obtuvieron respuesta.

“Tengo fe que a lo mejor el doctor Mowszet pueda fallar a nuestro favor -por así decirlo- para que la Municipalidad actúe rápido. No es que la pedimos porque queremos que gasten, sino porque la necesitamos. Es una calle peligrosa”, sentenció Ana al finalizar.