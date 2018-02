Día a día

Salud: La Mutual de Taxi comienza una campaña de prevención

“Un San Valentín como ningún otro” es el lema de la campaña que propone retirar preservativos gratis en el día de hoy.

Dialogamos con Lila Ferreyra, quien forma parte de la entidad: “Hace muchos años que trabajo en el tema desde distintos lugares, ahora integro la Comisión, entonces trato de trabajar en lo que yo sé, que es el área de prevención. Plantee la propuesta, y ellos me apoyaron para hacer esta movida acá en nuestra ciudad. La idea es comenzar hoy, en el día de los enamorados, y entregar preservativos gratis. No tenemos un límite, empezamos hoy y podemos terminar el fin de semana o más allá. Acá no se trata de venderlos, sino de regalarlos en distintos lugares como las sedes, farmacias, servicio de emergencias”.

¿Hay más iniciativas al respecto?

Sí, claro; estas acciones de prevención y concientización son buenas, mi idea es hacer varias más, por el cáncer de mamas y otras en distintas fechas. Trabajar con los dispensarios, centros vecinales y otros espacios.

Alerta sanitaria

Ayer se conmemoró el Día Internacional del Preservativo, y en ese marco, se difundió una información alarmante: se triplicaron los casos de sífilis en el país, por no usar protección.

Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, de los casi 4 mil casos notificados en 2011, hoy el número ascendió a cerca de 12 mil, y afecta especialmente jóvenes de entre 17 y 30 años; aunque el diagnóstico aparece también en personas de mayor edad.

Está comprobado que tanto la sífilis como otras enfermedades de transmisión sexual se previenen haciendo uso del preservativo en todas las relaciones sexuales. Pero, según datos relevados por AHF Argentina, en el último tiempo disminuyó significativamente la utilización de este método.