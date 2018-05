Día a día

Rodríguez Villafañe: “El único que no ha querido hablar es el Intendente”

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa convocada por la Cooperativa Integral, donde expusieron el doctor Miguel Julio Villafañe, patrocinante de la entidad; Gustavo Valdez, secretario general del SIPOS, y el doctor Aníbal Martínez, asesor letrado de la Coopi.

Rodríguez Villafañe comenzó cuestionando la denuncia del Defensor del Pueblo ante el Ersep por el cobro del rubro “capitalización”: “El Defensor del Pueblo cree que lo defiende obligando a devoluciones que no caben, y a su vez, sin tener en cuenta que esto es producto de una política del intendente Esteban Avilés para desfinanciar la Cooperativa”.

Y solicitó que el Municipio “diga los argumentos de bien común por los cuales están atacando (el Intendente y el Defensor del Pueblo) como lo están haciendo a la Coopi, sin que esto tenga ningún beneficio que no sean caprichos políticos”.

El abogado enfatizó que “no hay salida para el país, en el momento que estamos viviendo, si no es desde lo colectivo, desde lo solidario”.

Asimismo, insistió en que la aceptación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del recurso extraordinario interpuesto por la entidad tiene efectos suspensivos, lo que implica que hasta que no salga la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -que el letrado estima en dos o tres años-, no se le puede sacar el servicio de agua a la Cooperativa.

Nuevamente, planteó que el Intendente necesita ocho votos para aprobar el traspaso del servicio, y que no tiene mayoría en el Concejo; por eso “lo quiere sacar por decreto”.

Por otra parte, Rodríguez Villafañe indicó que “no se ha discutido con qué presupuesto se va asumir los empleados que quedarán en la calle, bajo qué criterio se va asumir la deuda, porque ellos, a su vez, tendrían que empezar a indemnizarnos en un montón de inversiones y cosas que tiene la Cooperativa hechas para el bien común de la prestación del servicio”, y ejemplificó con la compra de un generador eléctrico que costó 1.200.000 pesos “solo para garantizar el servicio de agua de Carlos Paz”.

Además del riesgo de pérdida de fuentes de trabajo, advirtió que la no renovación del contrato pone en riesgo las actividades solidarias que realiza la Cooperativa, tal el caso de la radio comunitaria, el Banco de Sangre y los talleres culturales, entre otras; así como las facilidades de pago para los deudores, “que en otro tipo de organizaciones no suceden”.

Respecto de los trabajadores de la Coopi, Gustavo Valdez valoró la relación laboral con la entidad: “La Coopi no es solo un buen prestador de servicios”, sino que “es buen empleador y lo señalamos en la presentación; no hay conflictos entre los trabajadores y entre el gremio y la Cooperativa como empleador; no hay deudas o incumplimientos salariales o de derechos”.

En tanto el letrado apuntó a la “falta de voluntad de la Municipalidad” para incorporar a los trabajadores, y que no pudieron explicar ante el Ministro de Trabajo cómo iban a resolver esa situación.

Por último, Rodríguez Villafañe considera que un acuerdo previo a una instancia en la Corte, “sería la solución más interesante, donde realmente la sociedad junto con las autoridades, encontraran el camino justo; pero respetando la institucionalidad y, por supuesto, los derechos de cada parte, porque si el camino significa que matan a la Coopi, indudablemente es un camino para no transitar. Por eso siempre estamos abiertos al diálogo, pasa que el único que no ha querido hablar es el Intendente”.

La conferencia de prensa completa se puede ver por YouTube.