Día a día

Robo en un departamento en barrio Sarmiento

Una desagradable sorpresa se llevó Alejandro, cuando ayer regresó a su departamento ubicado en calle San Roque, y se encontró ante un desalentador panorama: la puerta forzada y un gran desorden en los distintos espacios de la vivienda.

El joven se ausentó por unos días por razones laborales: “Soy profesor de educación física y viajé por tal motivo a Buenos Aires el fin de semana pasado. Lo que no me esperaba era afrontar esta situación. Como no encontraron dinero, se llevaron un Smart TV, un microondas y lo que más me sorprendió, es que se tomaron el trabajo de cargarse una máquina para hacer ejercicio, que es también mi herramienta para el laburo”, contó.

El vecino aseguró que hoy realizó la denuncia: “Espero recuperar, aunque sea, el aparato porque lo necesito mucho. Había escuchado de cosas así en Carlos Paz; pero nunca me había sucedido. Soy de Rosario y tengo mi familia allá; vine a Carlos Paz porque la inseguridad es terrible en aquel lugar; pero ahora que me dan ganas de irme. Creí que podía encontrar más tranquilidad; pero tuve la mala suerte de que me pasara esto”, finalizó.

Elizabeth Scardigno