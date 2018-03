Día a día

Roberto Rizzi: “No vamos a tener problemas de gas por la red”

La llegada del otoño y las mañanas frescas nos hacen reparar en un servicio que en invierno resulta fundamental: el gas natural. Consultamos a Roberto Rizzi, presidente de Carlos Paz Gas, respecto de la actual prestación y de la proyección a futuro.

-¿Qué cantidad de territorio carlospacense está cubierto por la red de gas?

Si hablamos de porcentajes, un 60 por ciento. Está la red; pero no quiere decir que los vecinos se hayan conectado. Por ejemplo, hace muy poco se inauguró en El Fantasio, y se han conectado muy pocos vecinos. Aunque hay más de 20 mil conexiones concretas en la ciudad.

-¿Siguen avanzando con las obras?

Sí, hemos comenzado con una de las obras más grandes que hemos encarado desde que estamos nosotros. Son casi 30 mil metros que incluye los barrios de El Canal, Las Rosas y Villa del Río. En realidad, la obra empezó hace mucho, porque hay que hacer el anteproyecto, actualizarlo, hacerlo aprobar y demás; pero hace más de seis meses que venimos trabajando en eso. Acá lo que más le interesa al vecino es saber cuándo comenzamos a cavar zanjas y colocar caño y eso, por suerte, ya se inició la semana pasada. Casi 1200 familias van a ser beneficiadas por esta red.

Quiero aclarar que la obra que se está efectuando sobre avenida Perón no nos pertenece, es la gente de obras que está llevando el gasoducto a Cuesta Blanca.

-Entonces, ¿cómo se prevé el servicio para el invierno?

Ahora, excelente, porque tenemos las cuatro cámaras reductoras de presión funcionando; es algo que se venía reclamando desde hace muchos años. Eso va a permitir que no haya más problemas, fundamentalmente en la zona sur, que comprende Los Algarrobos, Inquilinos, Altos de San Pedro, algo de Miguel Muñoz y un poco más acá también. En esos barrios, si en el invierno había mucho consumo, tenían problemas; pero desde el año pasado ya no hay más inconvenientes.

Era imprescindible, porque el servicio era deficiente en la zona sur; a pesar de que los vecinos tenían gas, cada vez que lo necesitaban no funcionaba, entonces se le dio pronta solución.

-¿Cómo se encuentra la situación institucional? ¿Hay inhibiciones del Enargas?

Todavía está vigente la sanción que le aplicó el Enargas a la Cooperativa Integral como contratistas, que se termina en breve. Por el momento, no hay otra cuestión planteada por el Ente, excepto que cuando se termine la obra de los 19 barrios, la Cooperativa estará suspendida dos años más.

-¿Algo para agregar o destacar?

Sí, quiero destacar que por más frío que hiciese, por más que nos toque un fin de semana largo lleno de turistas o las vacaciones de invierno atestadas de gente, no vamos a tener problemas de gas por la red. Porque con la inauguración de la planta de Perón y la que está en calle Asunción, estamos en excelente condiciones por veinte años más.

