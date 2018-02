Día a día

Requisitos para habilitar transportes escolares

Publicado: por en la edición Día a día

A semanas de comenzar un nuevo ciclo lectivo, Germán Rivero director de Servicios Públicos, brindó detalles en cuanto a la habilitación de los transportes escolares.

“Están regularizados por la ordenanza 1510, y a diferencia de otras habilitaciones, éstas se renuevan todos los años. Es por una cuestión de seguridad. Los prestadores de estos servicios son generalmente los mismos, entonces ya saben cuáles son los requisitos. Lo único que se ha agregado el último año es un informe que se solicita por delitos sexuales”.

También remarcó que “siempre hemos sido exigentes, porque llevan niños”.

Por otro lado, advirtió el número de habilitaciones ha disminuido respecto del año pasado: “Contabilizamos unas 23 o 25 para este ciclo 2018; años anteriores se daban más de 30. En esta oportunidad, vamos a saber certeramente la cantidad cuando se presenten todos los requisitos en las primeras semanas de marzo. Es un servicio con el que estamos muy conformes, y del cual no tenemos mayores reclamos”.

-¿Se efectúan controles durante el año?

“Sí, de hecho, cuando ellos presentan su ITV o RTO tienen un plazo de vencimiento; de acuerdo con eso, nosotros tenemos una planilla con los datos, y en un momento del año se los controla para ver si renovaron esas inspecciones”.

-¿Se exige cinturón de seguridad para estos vehículos?

“Sí, por supuesto; solo que los niños, dentro del vehículo, son responsabilidad del conductor cómo los transporta. Más allá de que nosotros podamos hacer controles”.

En otro orden, habló sobre cómo se ha manejado el transporte de gran porte, considerando que algunas unidades continúan circulando dentro de la ciudad (foto archivo octubre, 2017). “Fue una lucha. No fue fácil incorporar y hacer entender a algunos hoteleros de Carlos Paz, las empresas de transportes y de turismo que han traído a más de cien mil estudiantes a la Villa en tres meses. Venimos desde el 2012 intentando sacar los vehículos de gran porte, de que no pernoctaran; hace más de un año que logramos que no circularan y eso les implicaba contratar vehículos de menor tamaño para transitar. La verdad es que al resultado lo vemos sumamente positivo, porque teníamos no menos de 100/150 reclamos por entorpecimiento, por roturas de veredas, porque se incrustaban en sus portones, y actualmente no llegamos a quince reclamos diarios. Las empresas entendieron y aprendieron a armar su logística en Carlos Paz para que no le sea una complicación”.

-¿Cómo ha funcionado el playón de recarga ubicado en Costa Azul?

“Si bien ellos no realizan la transferencia allí; igualmente se ha notado la diferencia, porque sus charters los vuelven a utilizar. Por lo tanto, no es un parámetro que el playón funcione un poco menos, sino que es simplemente por su logística”.