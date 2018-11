Día a día

Reduflación: La trampa de las empresas

Conocido en los países anglosajones como “shrinkflation”, la reduflación es una “estrategia” de los empresarios que se caracteriza por la reducción del contenido de los productos envasados; pero sin bajar el precio de los mismos. Según un informe del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), el 80 por ciento de las marcas en el país lo practica.

Dicha “maniobra” puede observarse especialmente en chocolates y snacks, distintos productos de almacén, yogures, etcétera. Consultamos a algunos comerciantes acerca de esta modalidad vigente a nivel mundial: “El aceite que antes venía de un litro, ahora es de 900 centímetros cúbicos. Lo mismo sucede con distintos productos, como las toallitas femeninas que antes traían 12, ahora solo 8”, comentó Estela desde una despensa.

Advirtió que “esto lo vienen haciendo desde hace mucho; las empresas cada vez comercializan envases más pequeños o con menos cantidad. Para ellos es un gran ahorro y ni qué hablar de las ganancias, ya que los precios siguen igual”.

Además, la mujer afirmó que “varios clientes me han comentado su ‘sensación’ de que las porciones son cada vez menores. Es que, al momento de comprar, no se fijan en lo que llevan y menos en esos detalles; después se vienen a quejar al negocio. Siempre les aconsejo que estén atentos para evitar confusiones”.

Desde un kiosco, Cristian formuló una apreciación similar: “Los bombones o chocolates se han achicado muchísimo. Lo mismo con las papitas o los chizitos, que en realidad son más aire que otra cosa, y vienen en menor cantidad. Igualmente, la gente sigue comprando y no se fija; quizá en el momento no se dan cuenta”.

A la hora de encontrar una explicación, el comerciante comentó que las empresas “se justifican diciendo que te dan ‘la porción justa’ de calorías. Esa es la etiqueta que he visto impresa en varias golosinas; pero no estoy seguro que sea ese el motivo principal”.

Dicho fenómeno también se ve en artículos de perfumería, de higiene y en ciertos medicamentos: “Por ejemplo, si debés cumplir con un tratamiento médico donde tenés que tomar tres comprimidos por siete días; deberían venir los paquetes con la cantidad correspondiente. Sin embargo, no sucede eso; la caja más chica suele traer 16 comprimidos, lo que te obliga a comprar una más”, comentó Carmen desde una farmacia céntrica.

Los mismo sucede con “la pasta dental, por ejemplo. Antes venía el pomo de 200 gramos; pero ahora es de 180. Así pasa con los desodorantes, perfumes, cremas y algunos cosméticos”. Por último, agregó: “Pero esto no es de ahora; sino que viene ocurriendo de forma paulatina desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, es una ‘avivada’ más de los empresarios para salir ganando siempre”.

Elizabeth Scardigno