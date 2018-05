Día a día

Recomendaciones para quienes viajen a Rusia

Para los afortunados que puedan viajar a Rusia con vistas al Mundial de Fútbol, la doctora Sofía Congnone, del área de Políticas Saludables de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, formuló una serie de recomendaciones, atento lo comunicado por el Ministerio de Salud de la Nación.

“Como siempre cuando se producen concentraciones de gente que proviene de lugares diferentes, las posibilidades de contagio de enfermedades infecto contagiosas aumentan; entonces, siempre se emiten ciertas recomendaciones para los viajeros”, explicó la funcionaria.

“La primera recomendación, siempre, es hacer una consulta con el médico de cabecera quince días antes de viajar, para hacer una evaluación del estado de salud; si toman o deben tomar alguna medicación llevarla desde acá, porque a veces en el exterior se complica conseguir la medicación que necesitamos”.

El calendario de vacunación es muy importante, “debe estar completo en los niños, y en los adultos también, para evitar el contagio y la diseminación de enfermedades inmunoprevenibles” enfatizó la médica. Por ejemplo, “la antitetánica; la doble adultos -un refuerzo cada diez años-; hepatitis B -tres dosis para toda la vida-.

“En el caso de la hepatitis A es especialmente importante por el consumo de agua; a esta vacuna no la tenemos en el sector público –solo hay dosis pediátricas-, el adulto la debe comprar y hacérsela aplicar”.

Asimismo, “la triple viral, que protege contra sarampión, rubeola y paperas. Todos los mayores de seis años debemos acreditar dos dosis de esta vacuna; si no la tenemos, nos podemos acercar a cualquier hospital, donde se brinda de manera gratuita. Esta vacuna es relevante por el brote de sarampión que está registrando Europa desde hace un par de años, que está lejos de ser controlado. Hay que estar al día con esa vacuna y atentos si se entra en contacto con una persona con fiebre y exantema”.

En tanto los grupos de riesgo, deben colocarse la antigripal y antineumocócica, “independientemente de si viajen o no”.

La profesional advirtió que si bien “Rusia no exige certificado de vacunación de ningún tipo; estas son recomendaciones nacionales nuestras, para prevenir el contagio y diseminación de enfermedades al retornar al país”.

Para tener en cuenta

Cognone aconsejó “cuidarse del sol; contra los mosquitos -usar repelentes y ropa de mangas largas-; tomar recaudos contra las enfermedades de transmisión sexual, utilizando preservativo siempre que tomemos contacto con alguna persona de quien no conocemos su estado serológico”.

Sugirió consumir “agua embotellada y mineral, porque cada lugar tiene en su agua de red distintas concentraciones de minerales y sedimentos a las que nuestro cuerpo no están acostumbradas, y es ahí cuando se producen las diarreas del viajero”.

En tanto los alimentos deben estar “bien cocidos, o bien lavados si se van a consumir crudos; en lo posible no ingerir comidas en puestos callejeros”.

Finalmente, solicitó “estar muy atentos y consultar a un médico si se presenta algún síntoma durante la estadía o al regresar a la ciudad”.