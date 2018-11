Día a día

Recolección de residuos: Vecinos desconcertados

Publicado: por en la edición Día a día

El 4 de diciembre comenzará a regir en nuestra ciudad la recolección diferenciada de basura. Desde su domicilio, la gente deberá separar los residuos secos-inorgánicos (reciclables como botellas, plásticos, papel, cartón, trapos, tetrabrik) en bolsas verdes o cajas de cartón; y húmedos-orgánicos (aquellos que se descomponen, como por ejemplo yerba, cáscaras, comida, pañales) en cualquier tipo de bolsas.

Cabe señalar que el Municipio estableció un cronograma con detalles de los días y horarios, acorde a la anterior clasificación y a la zona. Ante este panorama, salimos a la calle y consultamos a algunos vecinos su opinión acerca esta iniciativa:

En ese sentido, Mario (Santa Rita), comentó: “Ahora me estoy enterando que va a cambiar el sistema. Me parece bien la idea; pero me parece que es erróneo hacerlo de un día para el otro. ¿No tiene que haber antes una campaña de concientización?”. Al informarle sobre la fecha en que se procederá con la recolección diferenciada, se impresionó: “Es imposible; creo que es algo muy improvisado y la mayoría no sabe nada al respecto. Dudo que vaya a funcionar”.

En lo mismo coincidió Patricia (Las Malvinas): “Algo había escuchado; pero la verdad es que no entendí muy bien; me parece muy rebuscado. Además, ¿justo en la temporada quieren empezar? Se va a complicar mucho, porque al turista no le importa nada cuando viene de vacaciones; ensucian un montón.

“Con esto no quiero decir que sea una mala iniciativa; al contrario, tenemos que concientizarnos sobre el tema. Sin embargo, me parece desacertado comenzar con esto cuando ya se avecina la temporada”, criticó.

Por su parte, Jorge admitió que “no sabía nada. No tengo redes sociales y tampoco veo ni me informo con los medios de Carlos Paz. La verdad es que estoy sorprendido; si es para bien, bienvenido sea. Aunque creo que va a ser difícil acostumbrarse”.

En tanto, Magalí se expresó en relación a la problemática de las bolsas: “Te piden que sean de color verde, pero ¿cómo se consiguen si ya ningún supermercado te vende de ningún color? Tampoco pienso pagar por una, tengo otras prioridades; es una vergüenza.

“La verdad, tampoco entiendo muy bien cómo es el tema de la separación y dudo que los funcionarios tengan idea también”, señaló.

LAS BENDITAS BOLSAS. Haciendo un recorrido por algunos comercios, averiguamos el precio de las bolsas de residuos. El costo del paquete (Asurin) de 60 x 90, de diez unidades en un reconocido supermercado de la zona céntrica es de 95 pesos. En tanto, en un supermercado chino, el mismo cuesta 60 pesos.

Sin embargo, encontramos un precio menor y más accesible en una despensa: “Tenemos las grandes de diez por 30 pesos, pero no son de marca; igual son de buena calidad”, comentó Claudia desde un negocio. Por último, aseguró que “han crecido las ventas; sobre todo desde que no se entregan más en los supermercados; aunque hay algunas despensas o kioscos que aún te dan. Además, tengo entendido que desde el Municipio van a repartir bolsas verdes en los negocios para que le entreguemos a la gente; esperemos sea así”.

Elizabeth Scardigno