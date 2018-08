Día a día

Reclamos sin respuestas

Publicado: por en la edición Día a día

Inconvenientes de diversa naturaleza y magnitud siempre están presentes en nuestra ciudad. Por lo general, los vecinos no ignoran estas problemáticas y emiten sus correspondientes demandas ante la Municipalidad. Lamentablemente, las soluciones tardan en llegar…

Tal el caso de Elisa Czertko: “Hice un reclamo en diciembre de 2017 sobre la Avenida San Martín y calle Güemes. En ese lugar pusieron una garita para el colectivo y reclamé por la falta de un cesto para la basura, porque el barrendero pasa y barre el cordón de la calle; pero no sube donde está el refugio que es en realidad donde la gente tira la basura. También solicité que pusieran un pasamanos, porque hay una escalera”, comentó la mujer. “Sería bueno que hicieran un recorrido en todas las líneas, ya que no hay garita de colectivo que no esté sucia, con cables sueltos, pozos, o sus pisos sin terminar”.

Además, “todas las veredas están destruidas; y cuando sacaron los árboles, no pusieron otros. Incluso he observado que se está rompiendo toda la calle, y más ahora que cambiaron el recorrido del colectivo.

“Me fijé que cuando colocaron las palmeras en la Avenida, agregaron luces; pero hace varios años que no plantan arbustos. Entonces, se secaron y dejaron los pozos. Por esto también hice un reclamo para que replanten todas esas cazuelas”, contó.

En abril de este año, la vecina efectuó otra solicitud: “Leí que la Municipalidad estaba intimando a los propietarios para que arreglaran las veredas, entonces me atreví nuevamente. Señalé que en la intersección de San Martín y República Argentina (frente a la Estación de Servicio Shell), la vereda no existe. Es una esquina peligrosa, donde los colectivos pueden girar libremente, y como uno no puede pasar por esa vereda, tiene que bajar a la calzada. Así, se corre peligro de ser atropellado por un coche. También hay un edificio abandonado desde hace muchísimos años y la vereda está en pésimas condiciones”.

Su último paso por mesa de entradas de la Municipalidad fue para pedir “que se localicen más árboles y cestos de residuos en la plaza que se encuentra al lado de la nueva escuela en calle Avellaneda”.

Luego de tanta insistencia sin respuestas concretas, Elisa reconoció: “Ya no sé qué hacer. Tengo un montón de papeles con números de expedientes, fechas, sellos; pero parece que no sirve de nada. Encima, ya me he caído varias veces; la verdad, no entiendo por qué es tan complicado que hagan su trabajo”.

Por último, apuntó: “Las veces que fui a la Municipalidad, siempre les dije que si necesitaban una inspectora ad-honorem, que me tuvieran en cuenta. Camino mucho, veo las cosas que están mal”, concluyó.

Elizabeth Scardigno