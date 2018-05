Día a día

Reclamos en barrio Manantiales

Día a día

Los vecinos del barrio Los Manantiales reclaman por la ausencia de iluminación en la plazoleta de calles Alem y Cerro Blanco, y de la zona en general.

Otra situación -que no es nueva, pero no deja de molestar- tiene como epicentro la calle José Hernández, en donde las veredas son muy angostas y en ocasiones están obstruidas por postes de luz, que hacen que sea imposible caminar por ellas, y se tornan peligrosas, cuando no queda otra que transitar por el asfalto.

Además de haber pocas garitas para esperar el colectivo, lo cual aumenta el cansancio de estar parado y desprotegido contra el sol, la lluvia o el viento, la frecuencia de la línea B2 rara vez se cumple.

Cabe mencionar que es el único colectivo que recorre el barrio, y que debería pasar cada 40 minutos, aproximadamente; pero los usuarios llegan a esperar hasta una hora y media para subirse al ómnibus.

Darío Spadafore