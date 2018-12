Día a día

Reclamo: “Vivo un calvario”

Publicado: por en la edición Día a día

Hace aproximadamente dos meses, Silvina Puga se mudó a un complejo de departamentos ubicado sobre Avenida Cárcano al 2585, haciendo su sueño realidad de vivir en Carlos Paz y disfrutar de la tranquilidad del paisaje serrano. Sin embargo, nunca se le hubiera ocurrido que su vida daría un giro rotundo… para peor.

En diálogo con El Bamba, la mujer se expresó acerca de la situación por la que está atravesando: “Primero alquilé por un mes, y al segundo día empecé a tener problemas con el baño; una cuestión que ha derivado en muchos trastornos de salud y anímicos. Tengo cáncer de estómago, y vivir así me ha generado muchísimo estrés; vivo un calvario.

“El líquido cloacal sale por el inodoro y se desborda por todo el piso; se ha convertido en un lugar totalmente insalubre. Gasto diariamente una fortuna en cloro, porque es con lo único que puedo controlar el olor; y me aseguro de desinfectar.

“Este complejo tiene un problema; hace unas tres semanas desagotaron la cámara séptica, que en realidad son dos camaritas muy chiquitas. Eso no duró nada, ya que al otro día teníamos el mismo problema”, explicó.

Asimismo, la vecina comentó que “desgraciadamente nadie se hace cargo de nada, ni la administradora ni la dueña del departamento. Estoy sin pagar el alquiler porque, obviamente, no voy a pagar algo que no puedo usar.

“Lo único que ellos me dicen es que me vaya. Lamentablemente, quedé en el medio de un problema familiar, ya que la dueña, Analía Rivero, se encuentra en un proceso de separación de bienes con el exesposo; una situación que desconocía”, aseguró.

Y continuó: “No sé quién va a dar una solución a esto, si la administradora, Miriam Castelli, o el arquitecto que hizo esto y a quien le echa la culpa. Me dicen que tengo que esperar a la resolución de un juicio; pero no puedo, ¿tengo que seguir limpiando, hasta cuándo? Aquí nadie da la cara; lo único que solicité desde el principio era que simplemente me devolvieran la plata y no pasaba por todo esto”.

La mujer contó que “por esta situación insufrible, perdí mi trabajo en Córdoba, ya que tenía que quedarme en la casa a limpiar. He hablado con mis vecinos, ya que somos tres los que quedamos en la parte de abajo del complejo y los que tenemos el mismo problema; pero ellos no quieren denunciar, como disponen de garantía están buscando dónde mudarse”.

Silvana confesó que “decidí venir a Carlos Paz para vivir más tranquila, y mi idea era instalarme acá para empezar a traer mis cosas que están en un guardamuebles en Córdoba. Pero me estafaron; me encontré con personas mal intencionadas desde el comienzo”.

Por último, añadió: “Mi objetivo es que se sepa todo esto, para que otras familias no sufran lo mismo que yo, y no se repita la historia. Estoy buscando donde irme, pero ya no confío en nadie; me llevo una muy fea experiencia. Me siento esclava de esta situación, porque nadie me da una solución”.

Elizabeth Scardigno