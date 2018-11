Día a día

¿Qué se debe hacer con el River-Boca?

Publicado: por en la edición Día a día

Tras los graves incidentes ocurridos a unas pocas cuadras del “Monumental”, en donde hinchas de River atacaron al micro que trasladaba a los jugadores de Boca; la final de la copa Libertadores quedó suspendida. Mientras en Paraguay se decide si debe disputarse o no el segundo “encuentro”, consultamos a algunos vecinos sus opiniones sobre qué medida debería tomarse.

Martín: “Tienen que darle los puntos a Boca, es lo justo. Como cuando pasó lo del gas pimienta en la bombonera, o la tragedia que sufrió el avión del Chapecoense y le dieron los puntos. El fútbol antes que nada es un deporte y hay gestos que tienen que tener”.

Florencia: “Soy hincha de River y creo que hay cosas que no se pueden permitir, como tirarle piedras a un colectivo, o inclusive a una ambulancia, es un acto salvaje. Sé que la gran mayoría de los hinchas no son violentos y solo quieren disfrutar del juego; pero en este caso, no debería jugarse la final de la copa o tendrían que realizar un partido entre Palmeiras y Gremio (quienes quedaron en semifinales) para elegir un ganador; pero ni Boca ni River merecen la copa”.

Eugenio: “Los partidos se ganan en la cancha, no en el escritorio. El partido tarde o temprano se tiene que jugar. Que no dejen entrar a los barrabravas, que los tienen bien identificados; o directamente que lo jueguen a puertas cerradas, sin público, aunque se vuelva aburrido, es la única forma de que no haya incidentes”.

Flavia: “No es nueva la violencia en el fútbol; pero hay que poner límites de una vez. El presidente hace poco dijo que quería que haya hinchada local y visitante; una locura, no sé en qué país vive. Si ya se matan con una sola hinchada, no me quiero imaginar con dos. La solución es multar a los clubes, prohibirles jugar por un buen tiempo, y prohibirles entrar a la cancha. Vivimos viendo lo malo que pasa; pero nunca hacemos nada para cambiarlo”.

Vicente: “Ya no importa quién gana, otra vez perdimos todos. Pensar que van nenes a la cancha y eso es lo que les están enseñando, que hay que matar al otro, que hay que destruirlo en vez de enseñar los valores del deporte. Se necesitan soluciones de fondo de una vez, sanciones a los culpables y a los responsables, límites, seguridad, para que el fútbol vuelva a ser un lugar de encuentro, y no esto que nos deja mal parados ante el mundo”.

Darío Spadafore