¿Qué evaluación hacen los vecinos de los políticos?

Conversamos con algunos carlospacenses para conocer cómo evalúan la gestión municipal, provincial y nacional actual, y a quién votarían si las elecciones fueran hoy.

Belén: “En cuanto a la gestión de Avilés, considero que no es tan mala; en un principio no me gustaba para nada; pero hoy considero que tiene ideas e iniciativas para hacer obras, aunque me molesta muchísimo que las hagan mal. Por otro lado, se han demorado muchísimo en exigirle a la empresa de transporte que mejore su servicio, recambien las unidades y cumplan con los horarios.

“Con respecto a Schiaretti, no soy comulgante con la idea del peronismo, por lo cual no lo votaría; de todos modos, no considero que esté mal su gestión. Apoyo algunas obras como la iluminación en la autopista, el trazado de nuevas rutas; pero no lo votaría, y tampoco lo veo como figura fuerte para estar en el plano nacional ni votaría si hay una alianza con Schiaretti, Masa y el PJ del interior.

“En cuanto a Mauricio Macri, considero que no ha tenido efectividad. No creo que espere que las cosas salgan mal; pero están saliendo mal, y eso marca la ineficiencia y la falta de poder político, porque ha hecho muchas acciones que lo han perjudicado a nivel de opinión pública y de conducción; entonces creo que tiene que retomar popularidad para no caer.

“La verdad es que no sé a quién votaría, porque no me gustan ninguna de las propuestas”.

Yohana: “A la gestión de Macri me parece que le tocó un momento duro, crucial en el país; pero eso no justifica ciertas acciones. Por ejemplo, no me parece que tenga que endeudar de nuevo al país con el FMI, se podrían haber tomado otras medidas. La suba del dólar hizo que muchos precios aumentaran, en mi caso, donde trabajo me redujeron las horas laborales porque se vende poco y el producto encareció; pero el costo de vida no se redujo, entonces la situación está complicada.

“De Schiaretti, no sabría qué decir, solo que ha hecho varias obras en la provincia; pero no estoy muy informada. Cuando se vota, sí o sí se elige un candidato, pero viendo las propuestas que hay, sin pensarlo dos veces, mi voto sería en blanco”.

Valentina: “Si Schiaretti y Macri fueran los únicos candidatos, rompería el voto, no elegiría a ninguno. Honestamente, no sé cuál de los dos es peor”.

Matías: “A Macri no lo votaría por cuestiones obvias, porque directamente no está haciendo nada a nivel educación, salud, político, económico ni social. A Schiaretti sí lo votaría porque instauró el boleto educativo gratuito y porque no quiero que Baldassi o alguien del Pro cordobés sea gobernador”.

Roxana: “La primera gestión de Avilés me pareció buena, y esta segunda malísima; en cuanto a Schiaretti, sí me parece una gestión buena que hace muchas cosas; pero le falta un poco. Macri, empezó dentro de todo bien; pero fue empeorando con el tiempo y hoy pienso que su gestión es mala.

“Si tuviera que votar, sinceramente no sé a quién elegiría porque no investigué qué candidatos hay; igualmente, no voto según el candidato o partido, sino en base a las propuestas que ofrecen”.

Rodrigo: “La gestión de Avilés no me parece ni mala ni buena, porque no veo que haya hecho mucho; pero se mantuvo en la neutralidad, que no afecta tanto como intendencias anteriores.

“Schiaretti me parece malísimo, nunca hizo ni insinuó hacer nada y lo poco que hace, no son cuestiones que sirvan para salir adelante. Y Macri es lo peor que pudo haber existido, hasta peor que Cristina.

“Si las elecciones fueran hoy, de intendente no me afectaría votarlo a Avilés de nuevo; de gobernador, a Schiaretti seguro no lo votaría, y por supuesto a Macri tampoco. Básicamente, no votaría a ningún candidato de Cambiemos, sea intendente, gobernador o presidente”.

Darío Spadafore