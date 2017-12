Día a día

Punto de Partida: Muestra final de los talleres de los centros vecinales de la ciudad

Ayer se realizó el acto de cierre del ciclo lectivo de las actividades desarrolladas en los centros vecinales de la zona sur, coordinados por la profesora Patricia Valle. La exposición tuvo lugar en el Salón de Convenciones, y estuvieron presentes el director de Cultura Daniel Grana, las alumnas y sus familiares.

“Se llama punto de partida porque marca el comienzo de una nueva mirada a lo que nos rodea, pero también al propio interior; aunque no perezca el nombre de una muestra de fin de ciclo. Habla de muchos meses de trabajo donde hemos recogido la información suficiente que replantea lo que somos capaces de lograr”.

En tal sentido, la profesora Patricia comentó: “Lo que nos reúne hoy es el cierre del año donde participaron donde centros vecinales (Altos de San Pedro, Miguel Muñoz B, Villa del Rio, La Rosa Centro, Villa Independencia y Sol y Río); cinco son dedicados a personas adultas y uno a los niños. Hacemos actividades de pintura y reciclado; convertimos los objetos que encontramos en obras de arte. La idea es sumar cada vez más personas, lo que enseño son técnicas, las chicas lo aplican y ensayan la creatividad.

“Soy maestra jardinera, pero mi primera profesión es ser curiosa; me gusta transformar las cosas e intervenirlas. Me encanta el arte y ante todo soy docente; me gusta enseñar, no me guardo ningún secreto y comparto con los demás mis conocimientos, entre todas aprendemos día a día.

“Las actividades se llevan a cabo en la sede del centro vecinal de cada barrio, de lunes a viernes en diferentes horarios; al que le interesa se suma, no solo a aprender técnicas sino a compartir momentos, a usarlo como un espacio terapéutico para gente que se siente sola, para aquel que se rehúsa a ir a un psicólogo por ciertas cuestiones, puede encontrar en esto una vía de escape a la tristeza”.

Para concluir, resumió: “El año me pareció maravilloso; estamos muy contentos y con ganas de volver a empezar”.

La iniciativa tiene una trayectoria de cinco años, y en este 2017 se entregaron 97 certificados. Tras un receso estival; las clases se reanudarán la segunda semana de marzo. Los interesados deben consultar en el Salón Rizzuto (Avenida Cárcano 75).