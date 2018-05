Día a día

“Proyecto Grial” cobró vida

Nació de la mente de Pablo López, aproximadamente en el año 2002. Desde ese momento fue componiendo canciones; pero por distintas razones el proyecto no llegaba a plasmarse.

En diálogo con “El Bamba”, el vocalista contó que durante ocho años residió en Villa Carlos Paz; pero luego se mudó a Córdoba capital, “porque me di cuenta que acá está más en movimiento el mundo del rock. De hecho, Proyecto Grial se comenzó a idear cuando vivía en la Villa. Siempre fui intérprete de bandas donde cantaba canciones de otros; hasta que decidí desvincularme de la última en la que estaba, para empezar a darle vida a mis canciones”.

A la consulta de por qué el nombre, explicó: “La mayoría de los argentinos hemos sido criados dentro de un tipo de fe, ya sea católica o cristiana; pero siempre tenemos esa cosa del misticismo. En este último tiempo me apasioné mucho porque empecé a leer libros, entre ellos uno que se llama ‘Reino Perdido’ que habla justamente de los problemas que empezaron a tener los templarios en la última etapa, que fue cuando se relacionaron con todas las demás culturas y/o creencias de oriente. Y la mayoría tenemos eso, o por lo menos yo me siento así; me gustan mucho las cosas místicas. Por eso Proyecto Grial, porque es una visión de algo que podría existir o no; pero yo decidí que existiera para darle vida”.

Grabaron e interpretaron este EP con género metal clásico/power metal melódico: Pablo López (voz), Miguel Garrido (guitarra), Javier Mayorga (teclados), Mauricio Audisio (bajo), Nicolás Vanegas (batería); invitados Celeste Sarmiento (voz – track 4) y Carlos Ortiz (voz – track 1).

Desde el 16 de mayo está disponible en Amazon Music, Claro Música, Deezer, Google play, Spotify, YouTube audio Content ID, Zvooq. “Ya ha tenido mucha repercusión y la verdad es que no lo puedo creer. Estoy feliz”.

Para conocer más, ingresar en: Facebook: GRITALISTA; Facebook: Proyecto GRIAL, o al mail: gritalista@gmail.com.