Día a día

Proyecto de Referéndum Popular rechazado

Publicado: por en la edición Día a día

En la sesión ordinaria de ayer jueves, el Concejo de Representantes trató dos Despachos de Comisión con modificaciones del Proyecto de Ordenanza propuesto por la Defensoría del Pueblo, impulsando un referéndum popular para que la población se manifieste respecto de la prestación del servicio de agua.

Ninguno de los dos contó con números suficientes, el de la mayoría fue aprobado por siete concejales (H. Bustos, S. Zacarías, M. Alessio, A. Roldán, C. Livelli, M. Cuevas, L. Orce), y el de la minoría por cinco (W. Gispert, G. Molina, O. Ruiz, O. Sequeira, N. Lenci).

“Han vedado la posibilidad de que el pueblo se exprese en las urnas”

Al respecto, esta mañana la presidenta del Cuerpo Legislativo, Alejandra Roldán, brindó declaraciones ante la prensa, reiterando que la iniciativa era fruto de los reclamos expresados por “los vecinos disconformes, no solo con el servicio que presta la Coopi, sino por la situación de irregularidad e ilegalidad en la que estaría incurriendo desde el momento en que desobedece el incremento de tarifa fijado por este Concejo”.

Al tiempo que explicó que “el Defensor del Pueblo lo presentó por escrito y también de manera verbal” en dos reuniones de Comisión; y que se había puesto “a disposición de los concejales y sectores que quisieran realizar aportes. No hubo ninguna solicitud de la oposición”; pero ello, “entendíamos que iban a acompañar el proyecto. Habían manifestado estar a favor de un referéndum; pero ayer no lo votaron”.

Considerando que esta proposición no podrá volver a tratarse en el año legislativo en curso, Roldán fue enfática al considerar que los ediles opositores “han vedado la posibilidad de que el pueblo se exprese en las urnas, que es el mecanismo más democrático que tenemos; le han dicho que no, a una institución como el Defensor del Pueblo; le han dicho que no a la gente que demandó ante la Defensoría decidir si quiere seguir con esta prestación de servicio”.

Y por último, disparó: “Esto nos tiene que llevar a pensar si estos concejales que no acompañaron el proyecto representan a los ciudadanos, o a un sector de la dirigencia de la Coopi que podría ser financiador de campaña”.