Proyecto de Convenio con el ENOHSA para obras de cloacas

Esta mañana, el intendente Esteban Avilés; el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone y el secretario de Salud, Rubén López, informaron acerca del proyecto de convenio de asistencia financiera que se firmaría con el Ente Nacional de Obras Hídricas (ENOHSA), a los fines de avanzar con obras de la red cloacal. El mismo ya fue elevado al Concejo de Representantes.

Al respecto, Pedrone precisó que el objetivo es “terminar con lo que se denomina primer anillo de prestación de colección de líquidos cloacales.

“Primer anillo que fue pagado completamente por los ciudadanos y que, como es de público conocimiento, no fue realizado en un porcentaje muy importante; y ha sido motivo de reclamo desde hace más de diez años”.

Según el funcionario, en la actualidad faltan construir se más de 36 mil metros lineales de cloacas en distintos barrios, particularmente en La Quinta, Los Manantiales, José Muñoz, Villa Domínguez, Sol y Lago, Santa Rita, y un tramo de calle Roma.

Las gestiones ante el ENOHSA comenzaron en el 2016: “Se trata de un subsidio y como tal ha tenido muchísimos trámites. Hemos acordado un convenio que fue enviado al Concejo y a posteriori que sea aprobado, tenemos que firmarlo, y de ahí deben aprobarse los pliegos para llamar a licitación pública”, comentó sobre el proceso administrativo conforme lo estipula la Carta Orgánica Municipal.

“El convenio es por 167.443.000 pesos; en el mismo, el Municipio se obliga a aportar el 33 por ciento inicialmente, y el ENOHSA el 67 por ciento restante”, detalló el funcionario. Si bien admitió que son cifras importantes, destacó que “el porcentaje que ponga el ENOHSA no va a tener costo para los ciudadanos de Villa Carlos Paz”.

Una pronta aprobación del Cuerpo Legislativo, permitiría que “este mismo año podamos empezar a construir obras concretas de redes colectoras cloacales de 160 milímetros.

“La decisión del Municipio a partir de la adjudicación de la obra va a ser privilegiar los barrios donde tenemos mayor impacto ambiental, particularmente sobre el río. En ese aspecto, seguramente avancemos sobre los sectores faltantes de Los Manantiales y de La Quinta, que casi falta en su totalidad”, completó Pedrone.

“Vamos a dejar de darles nutrientes a las algas”

A su turno, Rubén López expuso que en un 70-80 por ciento, la eutrofización del lago se debe a “los líquidos cloacales que en forma directa o indirecta llegan al río”.

Por ello, celebra este acuerdo: “Creemos que en el lapso de un par de años vamos a tener todas las cloacas construidas en la ciudad; vamos a dejar de darles nutrientes a las algas, y con eso terminar con la contaminación que tenemos sobre el lago”.

Aunque, planteó que hay “factores externos a nosotros”, en referencia a la falta de cloacas “en Cosquín y en la zona del río San Antonio arriba”, advirtió que se están trabajando con la Provincia.

El funcionario considera que estas obras, más el plan de biorremediación que se está llevando a cabo, con la “aplicación de plantas acuáticas en el río”, y las tareas de limpieza con la “cosechadora” contribuirán a la recuperación del lago.