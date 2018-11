Próximas actividades en la Casa de la Mujer y la Familia

Día a día

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la Casa de la Mujer realiza “una convocatoria abierta a quienes deseen reflexionar al respecto”, explicó la coordinadora Silvia Reynoso. La cita es para el viernes 30 a las 17 en la sede de José Ingenieros 396.

“Esperamos que se lleguen tanto mujeres como hombres, es muy importante para nosotros que sientan que ese espacio es de todas, todos y todes”, enfatizó.

En la ocasión, “hablaremos de lo que sucede en nuestra ciudad, de lo que hemos abordado, de las tareas de prevención que hemos hecho; de las cosas que nos pueden faltar hacer, de la colaboración y el compromiso que debe asumir toda la sociedad. Es decir, será un día de reflexión, un día en el que nos vamos a reunir para hablar sobre nuestra realidad”.

Posteriormente, “durante la segunda semana de diciembre, vamos a entregar los certificados a quienes han completado diferentes talleres de capacitación, de entretenimiento”.

Si bien concurrieron más de 300 personas a los distintos cursos, “las que van a recibir el certificado serán menos, porque se requería un determinado nivel de asistencia. De todos modos, nos satisface mucho saber que les ha servido a muchas mujeres, sea para compartir sus alegrías, tristezas, preocupaciones o sus ideas”, puntualizó Reynoso.

Cabe mencionar que a lo largo del 2018 se dictaron unos dieciocho talleres gratuitos, y que actualmente se están organizando las opciones para el verano: “A pesar de la temporada y que muchas chicas van a aprovechar para trabajar; queremos que sepan que este lugar que nos contiene, que nos espera si lo necesitamos, seguirá ofreciendo actividades de entretenimiento y capacitación”.

Hasta el momento serían ocho talleres, entre los que se destacan “uno para pintar macetas; otro de pintura con diversas técnicas; de actividad física y de igualdad en el deporte para la mujer. Vamos a continuar con el de leyes, porque es extenso”.

Con respecto a las situaciones de violencia de género, Reynoso comentó: “Este año ha sido de muchísimo trabajo, muy profesional, con una trabajadora social y una psicóloga en La Casa de la Mujer, ahora se ha adicionado otra psicóloga; abordando integradamente con la Unidad Judicial, de modo que podamos contener a la mayor cantidad de mujeres posibles”.

Admitió que “el primer cuatrimestre fue más intenso que el segundo. Tenemos un seguimiento muy profundo de los casos de violencia que nos llegan. No nos gusta mencionar casos en particular porque protegemos ante todo la intimidad; pero muchas mujeres de Carlos Paz pueden dar cuenta de que estuvimos a su lado”.

A su criterio, enfrentan “un gran desafío porque existe toda una estructura social a nivel nacional que nos hace batallar día a día, hora a hora, que no es fácil contrarrestar; pero creemos que hemos dado una batalla digna. Las vecinas de Carlos Paz saben que cuentan con nosotras, y eso no es poca cosa”.