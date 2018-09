Día a día

Primeras jornadas gerontológicas

El próximo lunes se realizarán las primeras jornadas gerontológicas destinadas a adultos mayores, familias, particulares y profesionales interesados.

La nutricionista Betiana Vico es una de las organizadoras, y comentó que “la iniciativa surgió de un grupo de profesionales que en distintos ámbitos trabajamos con el adulto mayor”.

En su experiencia, observa que “la población está envejeciendo; pero no se ha traducido ni en políticas ni en la inclusión del adulto mayor a la sociedad. Se tiene esa idea de que la persona vieja molesta, que ya no sirve o no es productiva; por eso pensamos conformar esta red intersectorial de profesionales, para visibilizar el problema y ver qué acciones se pueden llevar a cabo”.

Como objetivo “nos planteamos dar a conocer, informar y reflexionar acerca justamente de las políticas sociales actuales, los derechos del adulto mayor, factores de protección, y buscar estrategias de intervención. Justamente teniendo en cuenta esto de que la población está envejeciendo y hace falta realizar ciertos cambios a nivel social, modificar la visión que se tiene hacia el adulto mayor”.

En este encuentro expondrán “abogadas y trabajadoras sociales sobre los derechos de la vejez y el nuevo paradigma que implica percibir la vejez de manera positiva. Por otro lado, intervendrán un médico, una psicóloga y una nutricionista que hablarán sobre distintas actividades que se pueden llevar a cabo para proteger la salud, y que la calidad de vida del adulto mayor sea mejor; y, por último, se tratará sobre la atención y cuidado que se deben tener”. Además, indicó que participarán talleres de Pami de folclore, arte y música.

La jornada tendrá lugar justamente el día del adulto mayor, el lunes 1° de octubre, de 9 a 18, en el Parque Estancia La Quinta.

Darío Spadafore