“Por un lugar para que lo habitemos todxs”

Mañana se celebra el día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, conmemorando la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud, ocurrida el 17 de mayo de 1990.

Su objetivo principal es el de denunciar la discriminación de que son objeto las personas no heterosexuales, y para reconocer sus derechos en todo el mundo.

Por tal motivo, conversamos con Florencia Santillán, integrante del colectivo “Ni una menos”, quien explicó que el colectivo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales) forma parte también de este movimiento de mujeres, y que actualmente, no solo se está discutiendo la legalización del aborto a nivel nacional, sino que se encuentran en Villa Carlos Paz “con un contexto bastante convulsionado, en cuanto a despidos en la Casa de la Mujer y su vaciamiento”, por lo que no han preparado ninguna actividad en particular para mañana.

Refiriéndose a los reclamos pendientes, están convencidas de que es necesario “el cupo laboral para las personas trans, que es la reivindicación más fuerte que se viene levantando, de la mano de la exigencia de la defensa de los derechos de las personas que integran este colectivo, que las haría entrar en el sistema formal del trabajo con seguridad social y todos los beneficios que esto trae; además de aumentar su calidad y expectativa de vida”.

También se demanda “el cese de los travesticidios, de los crímenes de odio, de la persecución a las parejas homosexuales cuando se están besando en la calle. Ahí radican algunos de los puntos más importantes de reivindicación de estos colectivos”.

En cuanto a si se notan más tolerancia de las personas heterosexuales hacia las LGBT, Santillán indica que “se avanza en la discusión teórica; pero muchas veces no se nota en la práctica. Estamos en un país en donde se arman discursos progresistas muy lindos para escuchar o leer; sin embargo, tenemos parejas homosexuales que son levantadas brutalmente por la policía en la calle”.

De igual manera, destaca que cuando se dan estas situaciones, “hay todo un movimiento de mujeres y un sector de activistas que salen a repudiar esos actos, que salen a realizar acciones concretas como cuando fue ‘el besazo’ o el pedido de liberación para Higui”.

Para concluir, advirtió: “Creo que estamos en un avance progresivo que cuesta mucho, sobre todo a las generaciones mayores; pero lo importante y lo central es no dejar solo a ningún colectivo, de formar parte de todos los espacios de discusión y formación para tener las herramientas para dar la batalla en la construcción de un mundo para todas y todos”.