Pista de skate: un espacio para la juventud

A poco menos de dos meses de su inauguración, el skate park percibe la afluencia de una notable cantidad de chicos que, con su patineta, monopatín o bicicleta, disfrutan de largas jornadas en dicho circuito ubicado a la vera del lago San Roque. En su mayoría, los asistentes son menores de edad; aunque también, jóvenes de 18 o más, que se animan a demostrar sus destrezas.

Algo nuevo

En diálogo con algunos de los concurrentes, la mayoría admitió utilizar la pista a diario y, sobre todo, cuando el sol comienza a caer: “Desde que se inauguró, siempre vengo con mis amigos y practicamos con la bicicleta. La verdad es que está muy linda y fue una muy buena idea”, comentó Antonio, que luego se deslizó por la pista para realizar una pirueta.

Por su parte, Cruz, de 18 años aseguró que frecuenta el lugar prácticamente todos los días: “Siempre vengo y me quedo como seis o siete horas; nos distraemos tanto que no nos damos cuenta que el tiempo pasa. Además, lo positivo es que conocés otros chicos y formás nuevas amistades”.

Gabriel, un turista que “probó” tímidamente la pista con su bicicleta, destacó que “no es tan frecuente ver algo así, es una buena idea para los chicos. Soy de Corrientes y estamos disfrutando de unos días acá en la ciudad, se me ocurrió salir a pasear por la Costanera y vi esto. Es espectacular”.

¿Más control?

Aunque muchos ya “están cancheros” a pesar de su corta edad, Ezequiel (14) señaló que suelen ocurrir accidentes: “La otra vez un niño se dislocó un hombro y tuvieron que llamar a una ambulancia. Nadie te controla; por ahí pasa Seguridad Urbana; pero, en general, estamos solos, no hay ningún mayor vigilando, y siempre se golpea alguien”.

En tanto Darío (18) confesó que le parece “innovadora la propuesta de la Municipalidad; pero igualmente, prefiero usar mi skate en la calle. También es complicado andar porque siempre se cruza un menor en la pista, y no podés deslizarte con fluidez; hay que ser cuidadosos”.

Por último, advirtió a las autoridades: “Deben tener en cuenta que vienen niños muy chiquitos, y no hay un control serio. Deberían prestar atención en eso”, finalizó.