Pesca: ¿hay “pique” en el lago?

Si se realiza un recorrido por la Costanera es imposible no advertir la presencia de pescadores, quienes -concentrados- se animan a mostrar sus habilidades con la caña. A pesar de la cantidad y calidad del agua, muchos tienen suerte y con aires de victoria se van contentos con los ejemplares a sus hogares.

Jorge se ubica usualmente en proximidades del puente Uruguay junto a sus hijos. Para cada ocasión, siempre carga entre cuatro y seis cañas: “Hay que tener paciencia; generalmente sacamos carpas y pejerreyes”.

El hombre destacó que los mismos son totalmente comestibles; pero recomendó: “Hay que limpiarlos bien y cocinarlos bastante tiempo. Si bien el lago está feo, el fuego mata todo”.

Por su parte, Damián también disfruta de esta actividad que “lo distiende y es un hobby”. También aseguró que se atrapan muchos “pejerreyes, carpas y bagres. Se pueden comer sin ningún problema, suelen tener un poco de sabor a algas; pero es lógico por la forma en que está el lago”.

Según las normas

En el 2008, a través de la ordenanza 4919 se prohibió esta actividad en sectores de los puentes. Dicha medida se modificó en el 2015, y se extendió a toda la Costanera, donde las supuestas zonas habilitadas eran solamente Playa Perelli, Playa Esmeralda y la variante Costa Azul.

A pesar de esto, por negligencia o desconocimiento, la gente continúa pescando en cualquier lugar. Damián admitió que “muchas veces la gente de Policía Náutica nos ha retirado porque no está permitido en determinados lugares. Pero nunca nos han dicho nada en la zona del Puente Negro ni en Playa Esmeralda; tampoco hay carteles que informen al respecto”.

Jorge afirmó que “nunca les prohibieron ni los retiraron por pescar, sería una barbaridad que no nos permitan hacerlo”, y realizó una observación: “Deberían dejar bien en claro en qué zona se puede, para que no ‘estemos en falta’, como lo consideran a veces las autoridades”, finalizó.