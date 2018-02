Día a día

Pedido de justicia por Franco Amaya

“El jueves 22 de febrero se cumplió un año del asesinato de Franco Amaya a manos de la Policía de la provincia de Córdoba. Franco tenía 18 años y estaba a punto de recibirse como peluquero. Se conducía en moto con su primo Agustín y recibió un disparo a quemarropa. Los dos policías involucrados, Rodrigo Velardo Bustos y Ezequiel Villagra, estaban alcoholizados.

“El asesinato de Franco no es un hecho aislado. En 2017 hubo once casos de gatillo fácil en Córdoba. FRANCO AMAYA fue una de las víctimas. Las balas no construyen seguridad, fabrican muerte”. Así reza uno de los panfletos que hoy, en horas de la mañana, se colocaron en la zona donde ocurrió el episodio (Alem y Los Gigantes).

La intervención estuvo a cargo de Organizaciones Sociales Populares vinculadas con la temática de gatillo fácil. En la ocasión, Jorge Boido en representación “Villanos Radio”, expresó: “Es un tema que nosotros puntualmente en lo periodístico hemos abordado y mantenido en agenda, pidiendo justicia para que se resuelva. Pensamos que la causa está demorada, a un año de un hecho tan evidente y que todavía no tenga una resolución, sentimos que es a propósito”.

En tanto, la mamá del joven manifestó: “Me parece que fue ayer, todavía no caigo en la cuenta que ya pasó un año sin su presencia física, porque todos los días lo tengo conmigo. Todavía no tenemos fecha de juicio, así que estamos en esa espera. Si bien el año pasado fue elevada a la Cámara; quedó ahí”.

En referencia a los acusados, indicó: “El policía que estaba en el control ese día está imputado; pero en libertad. Solo le sacaron el cargo por incumplimiento laboral, el único preso es Bustos”. Cabe mencionar que el abogado de la familia es Carlos Nayi.

Jésica, una de las amigas de Franco, lo recordó de esta manera: “Era un buen amigo, compañero, no tenía maldad. A cualquier hora que lo necesitabas, él siempre estaba. Era una excelente persona. La versión de la Policía no la creo en absoluto, porque minutos antes de que lo mataran había estado con nosotros, y sabíamos que se iba a la casa para cambiarse de ropa”.