Paso a paso… pero…

De a poco, la gente le “va agarrando la mano” a la nueva modalidad de recolección de basura. Haciendo un recorrido por varias cuadras de la zona norte de nuestra ciudad, algunos vecinos separaron los residuos “secos” en sus respectivas bolsas verdes o en cajas, tal como indica el cronograma. Otros, tendrán que seguir practicando.

Sin embargo, las autoridades no consideraron la decepción que experimenta el vecino, cuando ve que el camión recolector sigue con la modalidad anterior. Lucas, comentó por Facebook: “Hoy por la tarde vi al camión de residuos mezclando secos y húmedos en la zona 2, y encima compactándolos. Es una falta de respeto a todos los que separamos los residuos. Encima, llamé al 147 y dijeron que estaba previsto que primero se hiciera eso. Cuando pregunté hasta cuándo, me dijeron que no saben”.

Ojalá que pronto salga personal municipal a informar y entregar las bolsas, tal como habían prometido, para evacuar correctamente las inquietudes de los vecinos.