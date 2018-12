Día a día

Paseo de los Artesanos “en obras”

Publicado: por en la edición Día a día

A días de comenzar la temporada, la situación del predio de Las Heras y Alem, genera preocupación.

Cristina Sánchez, presidente de la Asociación de Artesanos de nuestra ciudad, comentó que mañana tendrán “una reunión con el dueño de la empresa constructora y los presidentes de las asociaciones, más personal de la Municipalidad, porque faltan completar unos cuántos detalles y corregir otros”.

En teoría, las tareas deberían culminarse este viernes; “pero a hoy (martes) hay cuestiones que no se pueden dejar pasar. Habíamos pedido que se hiciera un contrapiso nuevo, porque el que teníamos estaba bastante roto, y eso sí está hecho; pero en todo lo que afecta a la feria en sí (estructura de los techos, colocación de los caños) hay ultimar detalles, porque nos parece que el herrero se está equivocando. También falta el medidor de la luz, que es imprescindible para nosotros”.

-De no llegar con los tiempos, ¿hay un plan B?

“No, porque ellos garantizan que la obra va a estar lista. Obviamente no nos van a dejar sin armar, porque tampoco se lo vamos a permitir. No podemos darnos el lujo de esperar una semana la obra. Si bien la fecha de apertura es el 2 de enero, para nosotros faltan unos cuántos puntos que, al día de hoy, vemos lejanos.

“Cultura dijo que nos iban a proveer de caños para las mesas, pintura para los pisos y arreglos de puestos que rompen los adolescentes.

“Pero lo realmente importante es mañana saber quién se hará cargo de corregir los errores estructurales y de terminar lo que falta”.

-¿Cuántos artesanos estarán esta temporada?

“En el Paseo son cien; después hay otros cuarenta y cinco que estaban del otro lado del puente, y a causa de esa obra, les han dado la Plaza de Palos.

“La mayoría de los puesteros son de Villa Carlos Paz; pero hay visitantes que participan desde hace muchos años, o gente nueva que traerá productos diferentes, lo cual realza la feria”.