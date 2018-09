Día a día

Paro general: ¿Cómo afectó a los carlospacenses?

Publicado: por en la edición Día a día

La medida de fuerza convocada por la Confederación General de Trabajo, se hizo notar en nuestra ciudad. Esto se debe a que la mayoría de los servicios acataron la huelga; como en el caso del transporte urbano e interurbano, la recolección de residuos, la atención al público en las sucursales bancarias y otras dependencias nacionales y provinciales (ANSES, EPEC, Rentas o Correo Argentino).

La Terminal estuvo prácticamente desierta, excepto por ocasionales usuarios que se mantenían a la espera: “Estoy contando las horas para poder viajar a Rosario, ya que tengo que ir por asuntos laborales. Con esto del paro, se me complicó todo”, explicó Miguel.

Situación similar a la de Isabela, quien “tenía que viajar hoy a Buenos Aires a participar de un concurso; pero me enteré a último momento del paro. Supuestamente a las doce ya se normalizaría todo; eso espero”.

Siguiendo nuestro recorrido, en la zona céntrica, advertimos gran cantidad de bolsas de residuos acumuladas en las veredas. Desde un departamento, Raquel criticó: “El camión recolector no pasa desde el sábado. Es una vergüenza; es terrible la cantidad de basura y el olor que hay”.

Lo mismo opinó Carlos, quien no ocultó su malestar: “Son demasiados días; creo que la última vez que anduvieron fue el viernes. Entiendo que luchen por sus derechos; pero siempre sale perjudicado el pueblo”.

La actividad comercial en los distintos negocios era normal, excepto por algún ente como Rapipago o Pago Fácil. En ese sentido, Silvina, desde un negocio de ropa, rescató: “Hay que trabajar, porque, si no, salimos perdiendo. La mayoría de los negocios están laburando, así que no se sintió en los comercios”. Por último, añadió: “Aunque no haya mucha gente, hay que trabajar porque es la única forma de salir adelante”.

Elizabeth Scardigno