Día a día

Paro bancario para este viernes

Publicado: por en la edición Día a día

La Asociación Bancaria confirmó la medida de fuerza por 24 horas para mañana, como resultado de la ausencia de una propuesta salarial superadora por parte de las patronales.

El paro afectará tanto entidades financieras públicas como privadas: “No se llegó a un acuerdo, por lo que se tomó dicha medida. El Ministerio quedó en convocar, y nos adelantaron un 7 por ciento sin consultarnos. Nos lo pagaron en marzo, dejando abierta la negociación; pero nunca volvieron a convocar”, comentó Dady Sillem, delegado de La Bancaria.

Sillem destacó que los “primeros afectados ante esta situación somos nosotros, los que trabajamos y producimos ganancias; y no nos reconocen. Obviamente que las consecuencias de las medidas de fuerza las tiene la gente; pero no tenemos otra forma de hacer valer nuestros derechos”.

Por último, ante la posibilidad de un cese de actividades por 48 horas la semana que viene, comentó que “aún no está confirmado; pero vamos a analizarlo, si no hay una respuesta por parte del Ministerio”.

Movimiento en los cajeros

Ante la inminente medida tomada por parte de los bancarios, la presencia de gente en los distintos cajeros de nuestra ciudad se hizo notar. Algunos se mostraron sorprendidos por la “noticia”; en tanto, otros tomaron cartas en el asunto para disponer de dinero durante el fin de semana.

Al respecto, Carlos comentó: “Como es sabido que no van a cargarlos, me apresuré para no quedar sin plata. Esperemos que lleguen a un acuerdo porque los que siempre pagamos somos la gente”.

Por su parte, Lucía demostró su descontento: “Encima que no hay dinero disponible o es difícil conseguir durante el finde, hacen paro. Es una vergüenza; pero así está Argentina”, finalizó.