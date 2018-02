Día a día

Paro bancario para el 19 y 20 de febrero

Publicado: por en la edición Día a día

Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria, ratificó el paro de actividades durante 48 horas, en el marco de un plan de lucha “para obtener un acuerdo salarial justo”.

A nivel local, Dady Sillem, uno de los referentes gremiales, confirmó la medida, y advirtió que “mientras tanto, seguimos conversando, negociando; no hemos cortado el diálogo en ningún momento. No nos negamos a hablar, al contrario, si podemos arreglar mejor”.

Aunque, “hasta el momento no hemos recibido ninguna propuesta de nadie; sabemos que el 15 por ciento es lo que ha marcado en el presupuesto el gobierno, y para nosotros eso es prácticamente un piso”. Basan su postura en las proyecciones inflacionarias equivocadas que formuló el gobierno: “En el 16 le erró por el 70 por ciento, y en el 17 por el 40. Por lo tanto, para nosotros, la única pauta cierta es la del año pasado, con el 24,2 por ciento que cerró la inflación en el 2017.

“En función de eso conversamos todo lo que tengamos que conversar; pero que con el 9 por ciento como propuesta, no podemos ni arrancar”, enfatizó.

-¿Es únicamente salarial el reclamo?

“No; tenemos reclamos por las condiciones de trabajo; pero, no hemos podido conversar nada de lo otro. Hemos hecho propuestas de corrección y modernización de todo el convenio; pero no hay manera de comenzar, si arrancamos vencido el tramo salarial en diciembre”.

-¿Qué va a suceder si no se despegan de ese porcentaje?

“Paro por 48 horas el lunes 19 y martes 20. Si tampoco llegamos a un arreglo, tendremos que hacer una evaluación para ver cómo sigue el conflicto y las medidas de fuerza.

“Creo que es un gremio que ha demostrado que tiene capacidad de lucha, no acompañamos políticas antitrabajadores, no acompañamos que la gente no tenga consumo, no acompañamos los despidos. Estamos plantados en una posición, y no es de ahora, porque al anterior gobierno le hicimos doce paros; para que quede claro que esto no es ni partidario ni político. Es más, nuestro secretario general es radical”.

-Para terminar, una pregunta de ciudadano común, ¿no ganan bien los bancarios?

“Sí, por supuesto. Tenemos un trabajo calificado, se necesita una capacitación de años para atender una movilidad bancaria.

“Ganamos bien; pero va de la mano con la ganancia del banco. ¿Cuánto ganan los bancos? ¿Quién le produce si no tienen personal capacitado? Con máquinas y capital no hacés nada, porque falta el recurso humano, es decir, nosotros.

“Con la misma dignidad que producimos ganancias al banco, es que queremos vivir bien. Es lo más lógico. Hicimos una propuesta de la canasta que un bancario necesita para vivir, y por supuesto tampoco la atendieron”.