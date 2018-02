Día a día

Otra vez, atraco con inhibidor

El pasado lunes en horas del mediodía, frente al Shopping Melos (sobre calle Florida), un vehículo Peugeot Escapade fue víctima de malvivientes que habrían usado un inhibidor de frecuencias de alarmas para robar pertenencias de su interior.

La damnificada, Patricia Nardi, relató a “Bamba”: “Tengo un delivery de viandas y hago un recorrido específico; en mi opinión, ya me tenían marcada. Estacioné en el lugar para dejar unos pedidos, justo frente a la entrada del edificio; cuando cerré me pareció que había un problema con el comando del cierre centralizado; pero no le presté demasiada atención porque hacía unos días ya me había pasado algo similar. Hice mi trámite, por el que no demoré ni dos minutos, y cuando volvía por el pasillo, una persona como que me estaba espiando; al verme, salió corriendo.

“Cuando llegué al vehículo, estaba todo cerrado; pero faltaban mis cosas. En la filmación del Melos se ve que al entrar, alguien me está vigilando y es el mismo sujeto que salió corriendo. Era alguien que estaba haciendo de campana. No fue al azar”.

Consultada sobre qué le robaron, detalló: “Una cartera con toda la documentación que se te ocurra; tres celulares, el del delivery de una nutricionista, el que uso para mi trabajo de Martillera Pública, y otro que tengo para uso familiar. También entre 12 y 13 mil pesos, producto de diversas cobranzas. Esto me genera muchos inconvenientes de trabajo.

“Solo espero que no agarren a otro gil. Pido a la gente que se asegure bien al dejar un vehículo estacionado”.