Otra denuncia penal del Municipio contra la Coopi

Tal como lo anunció el intendente Esteban Avilés, en ocasión de dar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo de Representantes, el pasado 27 de julio la Municipalidad de nuestra ciudad elevó una denuncia contra la Cooperativa Integral en relación a supuestas irregularidades en el cobro del servicio de agua.

El subasesor letrado y procurador del Tesoro, doctor Darío Pérez, brindó detalles al respecto: “El 27 de julio presentamos una denuncia en la Fiscalía del doctor Gustavo Marchetti, vinculada con la transgresión a la ordenanza 6231, que imponía una condición a la Coopi de que se le otorgaba un aumento en la tarifa, siempre y cuando desistieran de cobrar el rubro Capitalización.

“La Cooperativa comenzó a cobrar el aumento, y no desistió expresamente, sino que hizo un nuevo cuestionamiento, y en función de eso, el Defensor del Pueblo nos remitió un informe alertándonos de esa situación, y de que también ese aumento, que había sido otorgado para ser aplicado a partir de enero de 2018, se hizo efectivo desde noviembre-diciembre del 2017.

“Ante esa situación, y los numerosos reclamos que había receptado el Defensor del Pueblo, pedimos un informe al Concejo de Representantes, que nos envió los antecedentes; pedimos también los antecedentes en la Dirección de Obras y Servicios Públicos, donde nos dijeron que así era.

“En consecuencia, procedimos a formular la denuncia penal, porque entendemos que es probable que haya un hecho delictivo; por eso pedimos que se investigue”.

¿Cómo sigue el proceso?

“En Fiscalía me dijeron que lo tiene puntualmente el doctor Marchetti, que lo estaba evaluando. Nosotros nos hemos constituido en querellante particular, con la finalidad de aportar nuevos elementos de prueba a medida que los vayamos teniendo”.

¿Qué tipos de pruebas?

“Tenemos las denuncias que formularon los vecinos en la Defensoría del Pueblo. Son distintos tipos de queja. Algunas están vinculadas con que no podían pagar los rubros tarifa y capitalización por separado, porque hay un solo código de barras, que comprendía el monto total, impidiendo que los vecinos que no estaban de acuerdo pudieran pagar solamente la tarifa”.