Día a día

Opiniones sobre la posible nueva ley de donación

Publicado: por en la edición Día a día

Por unanimidad, el Senado de la Nación dio media sanción a la “Ley Justina” (una reforma a la Ley de Trasplantes), por la cual todos los ciudadanos mayores de edad pasarían a ser donantes de órganos, a menos que manifiesten lo contrario.

El proyecto debe pasar a la Cámara de Diputados, donde se espera un tratamiento similar. Al respecto conversamos con algunos vecinos de nuestra ciudad, para obtener sus opiniones acerca de esta posible normativa.

Los consultados no estaban informados acerca de la posible ley; pero, igualmente, brindaron su parecer.

Mabel cree que “es una muy buena idea, porque nadie se acerca a decir que quiere ser donante, aunque esté a favor, y de esta manera se va a simplificar el trámite”.

Algunos como Ezequiel no están de acuerdo; pero, “si uno se puede negar, me parece bien”. Mientras que otros se declaran totalmente a favor, tal el caso de María Cruz, quien considera que es algo “absolutamente necesario, porque todos los días muere gente por no encontrar rápidamente un donante”.

El objetivo de la llamada Ley Justina, se ve reflejado en las palabras de Jorge: “Es hacer el bien después de muerto; es ayudar a un desconocido, y eso habla de la solidaridad entre las personas que muchas veces nos falta”.

Los datos oficiales indican que, al día de hoy, hay casi 8 mil personas que requieren algún trasplante de órganos.

Actualmente se puede registrar la voluntad de donar órganos, inscribiéndose en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en el Registro Civil, o de manera online, ingresando en www.argentina.gob.ar/donar-organos. Esta modificación, que ya fue aplicada en varios países, facilitaría aún más la posibilidad de salvar vidas.

Darío Spadafore