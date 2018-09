Día a día

Opiniones sobre el lenguaje inclusivo

En los últimos tiempos se viene utilizando en diversos ámbitos el llamado “lenguaje inclusivo” que consiste en cambiar la A y O por una E o X. Salimos a la calle a preguntarle a los vecinos qué opinan sobre esta tendencia, y si creen que reduce o no las desigualdades entre los géneros.

Encontramos diversas posiciones al respecto, la mayoría de ellas a favor, o sin problemas de que se utilice el lenguaje inclusivo; pero algunas personas ponen en duda la utilidad y beneficios que esto puede traer en la práctica.

Alfonso: “Estoy de acuerdo, y más allá de lo que piense de si sirve o no para afrontar las desigualdades, no nos cuesta nada probar, es cambiar una letra, no pasa nada y se ve claramente que hay un sector que cree que esto ayuda entonces, ¿por qué no hacerlo?”.

Gisella: “Estoy de acuerdo y, de hecho, lo uso a menudo, ya que propone cambiar en la lengua que hasta ahora veníamos teniendo y me parece que ayuda a reducir las desigualdades entre los géneros, no a eliminarlas definitivamente porque eso va a ser un trabajo de muchos años y que implicará muchas cosas más, pero me parece que esto sí aporta”.

Fernando: “Estoy de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo ya que el lenguaje es un proceso cambiante, estructurado en base a las necesidades de la sociedad. Considero que ayuda a reducir las desigualdades, ya que el lenguaje es algo que de por sí beneficia al entendimiento de las personas y en este caso cumple justamente esa función”.

Matías: “Estoy de acuerdo porque el lenguaje siempre va cambiando; pero no estoy de acuerdo con que se lo quiera imponer porque, para generalizarse, debe ser espontáneo, debería cambiar por sí solo y a través del tiempo, no de un día para el otro o de un año para el otro. No creo que produzca igualdad, lo que tiene que pasar es que las cosas que están de base dejen de producir desigualdad, y eso va a hacer que cambie el lenguaje”.

Belén: “No puedo afirmar que estoy en contra; pero considero que no tiene ninguna utilidad, ya que no soluciona ningún problema de raíz. Creo que el problema está en la estructura, y considero que a través de la educación y otros medios debería aprenderse sobre la inclusión y no a través de una medida superficial como modificar una letra. Además, el lenguaje es totalmente arbitrario, esa E puede significar para una persona una cosa y para otra persona, otra; por lo cual debería ser una convención en la que todos estemos de acuerdo y no deberían ser forzados a usarlo aquellos que están en contra. No importa la E o X sino el sentido de lo que se quiere decir, el significado que le demos a las palabras”.

Mauricio: “No estoy de acuerdo; pienso que su uso no ayuda a reducir las desigualdades que existen entre los sexos. No veo cómo decir `chiques´ antes de `chicos´ o `chicas´ marque una diferencia que ayude a reducir o eliminar las desigualdades”.

Bárbara: “No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, y no sé si ayuda a reducir la desigualdad, ya que se estaría confundiendo el género gramatical con el género sexual; y tanto el sexismo como el machismo, no tiene nada que ver con la lingüística, sino que tiene que ver con lo cultural y lo social. Se puede usar el lenguaje de forma sexista; pero eso no implica que el sistema de la lengua lo sea”.

Agustín: “Estoy de acuerdo con los cambios que provoca el uso del lenguaje inclusivo; pero no creo que ayude a reducir las desigualdades en los géneros”.

Darío Spadafore