Día a día

Opiniones sobre controles de Gendarmería

Publicado: por en la edición Día a día

En los últimos tiempos, en distintas localidades del país, incluida Villa Carlos Paz, se llevan a cabo controles de Gendarmería Nacional que despertaron la polémica entre los ciudadanos sobre si estos procedimientos son legales o no, y si está bien que se realicen.

Consultamos la opinión de algunos vecinos sobre estos operativos, y si estarían o no dispuestos a mostrar sus pertenencias.

Mario: “Necesitamos seguridad; así que me parece perfecto que pidan identificación y realicen requisas preventivas. Sí estaría dispuesto a mostrarle mis pertenencias, porque no tengo nada que ocultar”.

Carola: “Obviamente estoy en contra de que Gendarmería esté en la calle porque no estamos en una dictadura militar, estamos en democracia. No me gustaría que me pidan el documento ni se lo mostraría, porque no tengo por qué demostrarle mi identidad a un militar. Revisar a la gente en un colectivo no es seguridad, es una excusa para meter miedo en la población”.

Sabrina: “En mi opinión, no es grave que esté Gendarmería pidiendo que te identifiques; pero creo que faltan ciertas cuestiones previas, como mejorar la Policía de Córdoba. No tendría problema en mostrar mis pertenencias si me lo pidieran”.

Belén: “Es agresivo y avasallador que te pidan tus datos o quieran revisar tus pertenencias sin decirte el motivo de esa situación, y más, si uno no ha realizado algo fuera de la ley. Si con calma informaran de los procedimientos que están haciendo, generarían empatía y estaría dispuesta a darles mis datos y mostrarles mis pertenencias. Pero entran y piden DNI sin decirte por qué ni para qué, y eso es lo que molesta mucho a la gente”.

Valentina: “Considero que los datos personales son públicos; pero siguen siendo personales; soy una persona libre y no me deberían siquiera parar porque tengo `facha´ de terrorista o de ladrón, porque eso es portación de rostro y se basa en discriminación. No estaría dispuesta a mostrarle mis pertenencias porque es algo privado, no quiero que la gente ande viendo lo que llevo”.

Matías: “Te piden datos en tantos lados, en un boliche, en páginas de internet, en un sorteo, que me da lo mismo mostrarle el DNI; además, con todo lo que está pasando, estaría dispuesto a mostrarle lo que tengo”.

Paula: “Los controles tienen que estar fundados en delitos que puede estar cometiendo una persona en el lugar público; pero hay que tener cuidado cuando se hace portación de rostro, por el aspecto físico, que no estaría muy bueno a nivel social. Aunque está bueno que haya más control, seguridad, porque se está yendo todo de las manos”.

Gabriel: “Hay mucha confusión respecto de este tema, muchos dicen `volvimos a épocas oscuras´, o creen que es una forma de mantenernos perseguidos, oprimidos y con miedo, cuando en realidad, el miedo lo generan los delincuentes, y se supone que las fuerzas de seguridad están para cuidarnos. No tendría problema de darles mis datos personales, y aunque me moleste que quieran ver lo que traigo en la mochila, porque es algo personal, se lo mostraría también”.

Fernando: “Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario; pero con tantas cosas que están pasando, sobre todo en lugares como Córdoba, Rosario o Buenos Aires, que son los que más se escuchan, está bueno que intenten hacer algo con el tema de la seguridad; así que sí, les daría lo que necesiten a los gendarmes. Quizás cada un millón de inocentes agarran un delincuente; pero es un delincuente menos en la calle”.

Darío Spadafore

Foto: eldoce.tv