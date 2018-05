Día a día

Opiniones divergentes sobre un posible acuerdo con el FMI

Publicado: por en la edición Día a día

La decisión del gobierno nacional de volver a conversar con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo, ha repercutido en todo el país, por la posibilidad de que impongan condiciones que lleven a un ajuste riguroso.

Conversamos con vecinos de Villa Carlos Paz para conocer qué es lo que piensan sobre un posible acuerdo entre nuestro país y la organización financiera.

Algunos, como Ivana (empleada en un local de ropa), lo cuestionan: “No entiendo para qué tenemos que ir al FMI, creo que con lo propio podemos ir por buen camino”; otros como Agustín (mozo) ven el acuerdo con buenos ojos y opinan que “está bueno que nos ayude Estados Unidos y no Venezuela”.

Julia (docente) es precavida e indica que “hay que ver qué piden a cambio. Si va a traer más ajuste y pobreza; no es conveniente. No creo que vaya a pasar; pero me asusta que podamos terminar como en el 2001”.

También nos encontramos con reflexiones como las que hace Hugo (empleado administrativo): “Argentina siempre va a depender de otros países, da lo mismo pedirle al Fondo, al Banco Mundial, al Club de París o cualquier otro. Lo que no se entiende es por qué le van a pedir al organismo que está más cuestionado, porque si lo hacen con otro banco, nadie diría nada”.

Por último, se encuentran aquellos totalmente opuestos a cualquier conversación con el Fondo, tal el caso de Rubén (carpintero), quien manifiesta: “Esto ya lo vivimos y sabemos que termina mal, porque siempre somos nosotros, los trabajadores, quienes pagamos lo que se roban los ricos”.

Darío Spadafore