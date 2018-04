Día a día

Obras de gas en marcha, con oportunidades de financiación para los vecinos

El pasado fin de semana, se realizó un recorrido por la zona sur, donde la empresa Carlos Paz Gas está realizando obras de red.

Al respecto se refrió el presidente de la entidad, Roberto Rizzi: “Junto con el Intendente y otros funcionados municipales, los directores de Carlos Paz Gas informamos a los vecinos de barrios El Canal, Las Rosas y Villa del Río, no solamente del inicio de la obra; sino, además, cuáles son los requisitos que ellos deben cumplir”.

En tanto, solicitó “a los residentes que no pudimos ver, que se lleguen hasta Carlos Paz Gas y allí se les darán las indicaciones exactas de lo que tienen que hacer para disponer del gas en no menos de tres o cuatro meses”.

Según Rizzi, “el plan total de la obra es de diez meses; pero la zona que estamos trabajando ahora -que es entre Juncal hacia el norte y Perón hacia el río-, en tres o cuatro meses ya va a estar habilitado”.

-¿Cuáles eran las respuestas de los vecinos cuando se acercaban a ellos?

“Desde Carlos Paz Gas ya habíamos informado a algunos de los vecinos; pero generalmente no encontramos todos los días a todos los vecinos, entonces esto nos sirvió para reforzar lo que habíamos hecho anteriormente, y se han mostrado muy interesados.

“La recomendación es siempre la misma, que se lleguen a Carlos Paz Gas con el plano de la vivienda y allí le vamos a informar cuál es el mejor plan que tienen. Si ellos se anotan y empiezan a pagar ahora, el valor queda congelado, no tiene reajuste”.

-¿Existen planes de pago para los vecinos?

“Sí, además de congelarse el monto, hay un plan de 36 cuotas, con un interés muy bajo, más teniendo en cuenta la inflación que hoy existe”.