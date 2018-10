Día a día

Nueva entrega de ayuda económica a deportistas

Publicado: por en la edición Día a día

En la mañana hoy, la Municipalidad de Villa Carlos Paz hizo una nueva entrega de aportes económicos a deportistas locales; esta vez los beneficiados fueron Matías Fernández (automovilismo); Martín Reutemann (windsurf) y Valentín Vaca (motocross).

En la ocasión, el secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini, manifestó: “Son referentes jóvenes que vienen dejando un rastro en el deporte local, provincial y nacional. Muchos han dado ese salto que nosotros queremos para que ellos puedan caminar solos; aunque con un apoyo muy grande de los padres, ya que todas las competencias demandan un costo de traslado, de elementos deportivos y demás”.

Tienen la palabra…

Este año, Matías cambió de categoría y se inició en Turismo Pista Clase 2 a nivel nacional, lo que implica que es un ciclo de gran aprendizaje, “porque es todo nuevo, especialmente los circuitos; hay muchos pilotos con más experiencia, y lógicamente se hace complicado correr; pero de a poquito vamos siendo protagonistas”.

Asimismo, reconoció que “hay un trabajo enorme de un montón de personas con quienes estamos tratando de conseguir el presupuesto para correr toda la temporada. Estoy muy agradecido a Sebastián y la Municipalidad por el apoyo que me brindan desde chiquito. El objetivo es seguir creciendo, es un largo camino; pero creo que lo estamos haciendo muy bien y tranquilos, así que esperemos seguir así”.

Por su parte, Martín, que compite en clase olímpica juvenil denominada “Bic Techno 293”, y proviene de familia windsurfista, declaró: “Este año participé del Mundial, y en el Sudamericano logré el subcampeonato. Por delante nos queda la última fecha del Ranking Argentino que se realizará en San Juan, y dependiendo de los resultados, podría quedar como campeón argentino. Estoy muy agradecido por la ayuda que recibo de familiares, y por supuesto de la Municipalidad. El objetivo es participar el próximo año de los rankings, sudamericanos y eventos importantes de la clase”.

Cabe mencionar que también participa de las competencias del Ranking Cordobés que se disputan en lago San Roque.

Valentín, con solo siete años está corriendo el Campeonato Cordobés de Motocross. “Nos queda una fecha, y estoy peleando el Campeonato. Agradezco a la Municipalidad, a Sebastián, a Nico Carranza, que me entrena, y a todos los que me ayudan para estar corriendo”, expresó entusiasmado.

En tanto reconoció que el certamen más difícil fue “el Argentino, ahí quedé segundo. El pasado fin de semana terminé segundo en el Cordobés, y por eso ahora me estoy preparando para pelear el campeonato”. Su anhelo es “seguir corriendo en motociclismo por muchos años”.