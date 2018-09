Día a día

Novedades respecto del ejido municipal

Publicado: por en la edición Día a día

“En el día de la fecha, hemos tenido la noticia por parte de la arquitecta Liliana Bina desde Córdoba, que se ha reunido con el responsable de la Dirección de Municipalidades y le ha hecho entrega de la ordenanza que ha sido vista por la Fiscalía de Estado, y que a su regreso se reunirá con la concejala Carla Livelli a los fines de hacer lo justo y pertinente para que el jueves, el Concejo de Representantes vote la ordenanza definitiva de aprobación del ejido municipal”, declaró el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone.

Esa ordenanza aprobada, retorna a Córdoba, pasa por la Dirección de Municipalidades y por último se eleva a la Legislatura de la provincia para su tratamiento. “Entendemos que estamos en el tramo final de este proceso administrativo y político que se inició allá por el año 97 y que, a veinte años, todavía estamos peleando”, refirió el funcionario.

Por su parte, el coordinador de Gabinete, Daniel Gómez Gesteira, también se mostró optimista respecto de la ampliación del territorio carlospacense. “Este es un anhelo de cuando asumimos en el 2011, y el Intendente ratificó en la última apertura de sesiones que era un objetivo primordial. Es una cuestión muy importante para Carlos Paz; tiene que ver con el futuro de la ciudad, con su desarrollo urbanístico, que se va a realizar siempre considerando los principios de sustentabilidad y cuidado ambiental”.

Torres del Lago: Audiencia en suspenso

Respecto del emprendimiento inmobiliario que se emplazaría en una “zona gris” entre Villa Santa Cruz del Lago y Villa Carlos Paz, Pedrone comentó que la semana pasada tomaron conocimiento de “la existencia de un proyecto que estaba en audiencia pública dentro del ámbito de la Secretaría de Ambiente. Inmediatamente el gobierno municipal puso en funcionamiento todos los resortes que tienen que ver con ubicar el mismo y ver de qué se trataba.

“Nos encontramos con la sorpresa de que efectivamente se encuentra dentro del ejido pretendido por nuestra ciudad y aprobado ya por la Dirección de Catastro de la provincia; por lo cual, remitimos en forma inmediata una nota a la Secretaría de Ambiente, para que se paralicen todos los trámites que se estén haciendo y que le dé intervención a Villa Carlos Paz como corresponde. El lunes 17, la Secretaría de Ambiente nos ha comunicado que la audiencia pública que estaba programada para mañana miércoles 19 no se va a realizar (debido al fallecimiento del exgobernador Juan Manuel de la Sota). Estamos conformes con que la misma no se lleve a cabo, a los fines de aportar mayor información para que directamente sea rechazado el proyecto en el ámbito de la Secretaría de Ambiente”.

-¿Este tipo de emprendimientos, no estaría permitido o habilitado por la Municipalidad en el caso de que sea dentro del ejido?

“Esto es una cuestión potencial; vamos a ser muy respetuosos de lo que establece la Carta Orgánica Municipal, y una vez aprobado el ejido, tiene que haber un estudio por parte del Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental de aproximadamente un año, a los fines de determinar un planteo global de uso de suelo de los territorios que se anexan. Una vez realizado este estudio y aprobado por el CPUA tiene que ir al Concejo de Representantes para que elabore la normativa de cada uno de los sectores.

“No obstante, en Villa Carlos Paz hemos llevado adelante una modificación sustancial en cuanto a la cantidad de pisos que pueden construirse y hemos bajado de once a tres pisos; el sentido común indica que en ese sector no se pueden hacer torres de doce pisos”.

-¿Es una zona donde no hay servicios?

“Exacto. En principio, el estudio de impacto ambiental indica que los servicios vendrían desde Santa Cruz del Lago; también una cuestión absolutamente potencial, atento a la problemática de servicio que hay de prestación de agua, cloacas, etc., sobre todo ese sector”.

Pedrone mencionó que la iniciativa estaría a cargo de “una empresa de Córdoba capital, que utiliza el nombre Fideicomiso Altos de Carlos Paz”. Según consta en la página web de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, el trámite fue iniciado por Osmar Víctor Somale, en abril de 2016.