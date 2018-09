Día a día

“Ni Una Menos” reitera pedido de informes

Publicado: por en la edición Día a día

Esta mañana, desde el colectivo “Ni Una Menos” se presentó un pronto despacho ante el Concejo de Representantes de la ciudad, a los fines de insistir con un pedido de informes elevado el pasado 29 de mayo.

Al respecto, la vocera de la agrupación, Florencia Santillán, recordó que el mismo pretende que se detalle “el funcionamiento, personal, presupuesto asignado, y cómo se está ejecutando ese presupuesto” en el seno de la Casa de la Mujer.

La solicitud surgió “en aquel momento, al calor de los despidos de la psicóloga y la trabajadora social de ese espacio. Todavía no se nos respondió, habiendo pasado casi cuatro meses; entendemos que hay que insistir”. Considerando que “la Casa de la Mujer es un organismo del Municipio, que su presupuesto se forma con la plata de todos los carlospacenses. Por eso vamos a estar a la espera de que las comisiones involucradas en el tema nos convoquen y nos brinden el informe”.

La demanda se reafirma ya que “hubo otros casos de violencia de género que han tomado estado público, y se han sumado despidos de trabajadoras en el Hospital Sayago”.

Asimismo, Santillán comentó que “en la Casa de la Mujer se han contratado dos psicólogas nuevas, en condición de monotributistas; por ende, lejos de solucionar el problema de precarización laboral en los organismos de la Municipalidad, se profundiza ese modelo. Ante eso, es necesario que se nos responda”.

En este punto, advirtió que la intención es compartir la información, “con la ciudadanía de Carlos Paz, que por ahí no está al tanto de cómo se está manejando su dinero, en este caso en la Casa de la Mujer”. Santillán espera “tener más suerte”, que el pedido tome estado legislativo y se agilice el trámite.

Finalmente, aclaró que las críticas no están dirigidas a Silvia Reynoso en lo personal, sino en su carácter de coordinadora de un espacio que “a criterio nuestro no está funcionando como tendría que ser. No hay un pliego de reivindicaciones detrás de la Casa de la Mujer para profundizar la ampliación de derechos de las mujeres”.