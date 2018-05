Día a día

“Ni Una Menos” formalizó el pedido de informes sobre la Casa de la Mujer

Publicado: por en la edición Día a día

Florencia Santillán y Gonzalo Navarro, desde el colectivo Ni Una Menos, brindaron una conferencia de prensa para explicar los alcances del pedido de informes sobre el funcionamiento de la Casa de la Mujer, solicitado a través de un proyecto que hoy elevaron al Concejo de Representantes.

La iniciativa ha sido impulsada por la situación “de dos compañeras que fueron desafectadas de este espacio hace un mes, en condiciones laborales sumamente precarias: eran monotributistas, y sin mediar palabra, la coordinadora de la Casa de la Mujer decidió que no siguieran trabajando ninguna de las dos. Son una psicóloga y una trabajadora social”, señaló Florencia.

Y agregó: “Teniendo en cuenta que Villa Carlos Paz sigue siendo la segunda ciudad de la provincia con el índice de denuncias por violencia de género más alto, entendíamos que era necesario efectuar una acción formal para que el cuerpo legislativo informe qué es lo que está ocurriendo en la Casa de la Mujer, con cuánto presupuesto se cuenta y cómo se ejecuta el mismo”.

En este sentido, advirtió que el año pasado, parte del presupuesto asignado al área “terminó pasando como superávit; pero en realidad es plata que se tiene y no se usa para lo que se tiene que emplear y las deficiencias siguen existiendo”.

Otro de los cuestionamientos, refiere a que “hoy este espacio no cuenta con un gabinete interdisciplinario para asistir a una mujer en situación de violencia; más allá de los talleres de cine, de costura o de peluquería que ofrecen, no hay una salida de atención, no hay una salida que tienda a erradicar o prevenir la violencia de género en la ciudad”.

Cabe mencionar que además de demandar información, requirieron la designación de “una comisión para el tratamiento del proyecto, y que se nos convoque como colectivo para poder hacer una defensa del pedido de informes”.

Si bien el Concejo no tiene un plazo para responder, Florencia y Gonzalo prevén que este miércoles tome estado legislativo, “luego lo informan en la sesión, se le asigna una comisión, y a partir de ahí se empieza a discutir; se convoca a diferentes sectores de la sociedad para que se debata, y después se elabora el informe.

“Solicitamos que se informe a la sociedad en general para que se sepa cómo funciona la Casa de la Mujer”.

La medida se tomó en el marco de la jornada de concienciación y reclamos que se realizará el 4 de junio, a nivel nacional e internacional. “Hay muchos países que también han adoptado a junio como un mes de lucha contra la violencia hacia la mujer, por eso decidimos presentar este informe, y esperamos se responda”.